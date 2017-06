Estudantes com representatividade na Escola TCO

A formação político social é trabalhada na Emef Thereza Colette Ometto, Jardim São João, dentro do grêmio estudantil – eleito em março deste ano...

A formação político social é trabalhada na Emef Thereza Colette Ometto, Jardim São João, dentro do grêmio estudantil – eleito em março deste ano com mandado de um ano. A professora Rosana Minilo ressalta a importância para os alunos. “É a ferramenta de participação fundamental para a representatividade”.

O grêmio é uma ferramenta prevista em legislação federal, que determina que toda unidade de ensino tenha uma instituição representativa de alunos. A TCO segue a determinação, mas com um diferencial: a participação colaborativa.

“Temos alunos de diferentes idades nos três períodos (manhã, tarde e noite) e nossa eleição não é por chapas”, explica. A escola tem salas do ensino fundamental (diurno) e do Eja (Educação de Jovens e Adultos) no período noturno.

Para agrupar todos, estudantes de todas as salas se candidatam e apresentam propostas. No dia da eleição os 18 mais votados formam o grêmio. “É uma forma de levar o grêmio para todos os anos”, enfatiza Rosana.

Maria Clara de Freitas estuda no 8º ano e integra o grêmio. “É muito importante para a escola e podemos repassar o que cada estudante deseja para que o assunto seja discutido”, disse. Outra intregrante é Kathleen Cristina Rodrigues, que se revela animada com a oportunidade. “Podemos ser a ponte do desejo dos outros alunos para os nossos superiores”, defende.

Rosana explica que antes das eleições debates são feitos com todos os estudantes para refletir a importância da representatividade. “Mostramos como é importante participar da política e refletimos sobre a ética”, disse.

Além de ser ponte entre estudantes e diretoria, o grêmio também participa da realização de eventos – como a Festa Junina no último sábado (10) – e também atividades que inclui a limpeza da escola.