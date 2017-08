Estréia de gala O craque brasileiro Neymar deixou seu recado logo na estreia. O gol e a assistência foram os destaques de uma...

Compartilhe em suas redes sociais!

Estréia de gala

O craque brasileiro Neymar deixou seu recado logo na estreia. O gol e a assistência foram os destaques de uma grande atuação, que foi fundamental para o PSG derrotar o Guingamp fora de casa por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Francês. É claro que é cedo para fazer qualquer análise mais profunda, mas dá para afirmar uma coisa: Neymar deu início a uma nova era no clube de Paris. O aporte que ele deu ao time no primeiro jogo ficou evidente e gera enorme expectativa para a temporada. Ele já é a peça-chave da engrenagem.

Profeta

Hernanes disputou quatro partidas e marcou quatro gols pelo São Paulo nesse retorno ao clube. Mas muito mais do que os números, o comportamento do Profeta dentro e fora de campo é um aliado importante na luta da equipe contra a zona de rebaixamento. Capitão desde sua chegada, o meia tem aproveitado a convivência nos treinos para mostrar ao elenco o que é jogar no Tricolor.

Esvaziar DM

Desde o início da temporada, o Santos tem sofrido com jogadores lesionados. Prova disso é que o técnico Levir Culpi, que assumiu o comando do Peixe há dois meses, ainda não teve a oportunidade de contar com todos os jogadores do elenco. A intenção do Alvinegro é esvaziar o departamento médico antes da primeira partida contra o Barcelona de Guayaquil, pelas quartas de final da Taça Libertadores, no dia 13 de setembro. A única exceção é Vitor Bueno, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só volta a atuar em 2018.

Assédio moral

Os advogados do volante Felipe Melo se reuniram nesta segunda-feira com a diretoria do Palmeiras, na sede do clube, para tentar chegar a um acordo sobre a rescisão de contrato do jogador. O encontro começou por volta das 15h. Afastado do elenco desde o dia 29 de julho, Felipe Melo notificou o clube extraoficialmente por assédio moral, alegando que foi impedido pelo clube de trabalhar com os demais jogadores. Sem treinar com bola desde que foi afastado, o jogador folgou no último final de semana e viajou com a família. Ele não participou da reunião.

Sem renovação

O contrato entre Corinthians e Caixa Econômica Federal se encerrou em abril, mas o banco ainda negocia para voltar a ser patrocinador master do clube. É o que afirma Fernando Sales, diretor de marketing do Timão. Ele acrescenta ainda que outras duas empresas estão com negociações avançadas pelo principal espaço publicitário do uniforme. Segundo o dirigente, uma série de exigências da empresa estatal, antiga parceira, impediram a renovação do vínculo há quatro meses. Agora, Corinthians e Caixa tentam flexibilizar algumas cláusulas contratuais para chegarem a um acordo.