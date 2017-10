Estimado em R$ 529 milhões, orçamento de 2018 será debatido em audiência pública

A Câmara de Araras sedia na noite da próxima quarta-feira (25) audiência pública para debater o orçamento municipal. O projeto de orçamento para o...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Câmara de Araras sedia na noite da próxima quarta-feira (25) audiência pública para debater o orçamento municipal. O projeto de orçamento para o município em 2018 foi enviado pelo Poder Executivo à Câmara no início deste mês.

Desde então os vereadores puderam analisar o teor do projeto de lei que estima gastos e valores arrecadados pela Prefeitura, Araprev (Previdência Municipal), Saema (Serviço de Água e Esgoto do Município) e TCA (Serviço de Transporte Coletivo de Araras) e ainda os valores a serem gastos pela Câmara.

Os documentos e todo o projeto e anexos do Orçamento para 2018 também estão disponíveis no site da Câmara – e podem ser consultados facilmente pelo site da Tribuna – clique aqui e veja o projeto detalhadamente.

A realização da audiência pública segue o que é imposto pelo art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 44 do Estatuto da Cidade e arts. 165 e 169 da Constituição Federal. A Audiência Pública será realizada às 19 horas nas dependências da Câmara e a audiência será presidida pelo vereador Carlos Alberto Jacovetti (Rede). Os vereadores Eduardo Elias Dias – Du (PHS) e Romildo Borelli – Baiano serão respectivamente vice-presidente e membro.

As sugestões feitas ao projeto podem ser adotadas já para o Orçamento do ano que vem, por meio de emendas. O vereador Jackson de Jesus (Pros), por exemplo, já sugeriu 18 emendas à lei que estipula orçamento de 2018.

Conforme Tribuna divulgou ainda no início do mês, o orçamento municipal para 2018 deve ser recorde e passar dos R$ 529 milhões. É a primeira vez na história do município que a expectativa é de administrar um orçamento de quase R$ 530 milhões. O recorde, até então, era para 2016, quando o orçamento estimado chegou na casa dos R$ 516 milhões – porém com início da crise econômica brasileira esse valor não chegou a ser alcançado.

VEJA MAIS – Conheça detalhadamente o Orçamento Municipal de 2018 clicando aqui!

Agora a expectativa é que o Orçamento para 2018 haja então crescimento de receitas. Na justificativa do projeto, que será apreciado pela Câmara de Araras, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) pondera que “ao comparar com a proposta orçamentária para o exercício em curso” é registrado “um aumento da ordem de R$ 21.046.370,00”. Os mais de R$ 21 milhões de aumento de um ano para outro representam uma diferença de 4,14%.

Apesar de uma perspectiva positiva, alguns setores apresentam projeções de menos investimentos do que se viu em anos anteriores. Algumas pastas devem ter menos recursos que o estimado para 2016 (são os casos das Secretarias da Educação, Segurança Pública, e do setor de Urbanismo).

O Orçamento acabou inflado por valores da Administração Indireta – que totalizam mais de R$ 148 milhões. Ou seja, esse dinheiro não passa pela Prefeitura. Ao menos R$ 44 milhões ficam a cargo do Saema, quase R$ 30 milhões ficam a cargo do TCA (Serviço de Transporte Municipal) e pouco menos R$ 75 milhões refere-se aos valores dos programas, projetos e atividades da Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras).

Previsão de orçamento anual do Município

2016 R$ 516.657.013,00 2017 R$ 508.098.700,00 2018 R$ 529.145.070,00

Compare os orçamentos previstos nos últimos três anos

Área 2016 2017 2018 Câmara R$ 6 mi R$ 6,7 mi R$ 6,4 milhões Essencial a Justiça 982 mil R$ 1 mi R$ 1,3 mi Administração R$ 38,13 mi R$ 46,54 mi R$ 46 mi Segurança Pública R$ 20,89 mi R$ 19,52 R$ 19,66 mi Assistência Social R$ 14,85 mi R$ 14,01 R$ 14,58 mi Previdência Social R$ 54,57 mi R$ 57,24 mi R$ 70,81 mi Saúde R$ 93 mi R$ 95,78 mi R$ 99,8 mi Trabalho R$ 1 mi 900 mil R$ 847 mil Educação R$ 108,38 mi R$ 106,39 mi R$ 107,9 mi Cultura R$ 2,5 mi R$ 2,67 mi R$ 2,6 mi Urbanismo R$ 61,41 mi R$ 45,27 mi R$ 48,18 mi Habitação R$ 60 mil R$ 560 mil R$ 850 mil Saneamento R$ 53,46 mi R$ 51,09 mi R$ 43,88 mi Gestão Ambiental R$ 366 mil R$ 200 mil R$ 220 mil Agricultura R$ 1,25 mi R$ 1 mi R$ 1,1 mi Indústria R$ 140 mil R$ 70 mil R$ 200 mil Transporte (TCA) R$ 25,54 mi R$ 27,23 mi R$ 29,29 mi Desporto e Lazer R$ 3,46 mi R$ 2,28 mi R$ 2,49 mi Encargos Especiais R$ 11,35 mi R$ 11,56 mi R$ 16,39 mi Res. Contingência e RPPS R$ 19,15 mi R$ 17,98 mi R$ 16,49 mi Total aproximado R$516 mi R$ 508 mi R$ 529 mi

Fonte: Prefeitura/Orçamentos 2016, 2017 e 2018