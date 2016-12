Estatuto da GM deve ser sancionado nos próximos dias

O Estatuto da Guarda Municipal de Araras foi aprovado por unanimidade na última segunda-feira (28) pela Câmara Municipal e pode ser sancionado nos próximos...

O Estatuto da Guarda Municipal de Araras foi aprovado por unanimidade na última segunda-feira (28) pela Câmara Municipal e pode ser sancionado nos próximos dias pelo prefeito Nelson Brambilla (PT). O estudo para viabilizar o documento começou há dois anos e tem como base outros estatutos vigentes como a da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que atua na Grande São Paulo.

A principal mudança se deve à organização da corporação com cargos da estrutura que devem ser ocupados apenas por guardas municipais, criação de cargos oficiais como comandante, subcomandante, diretor de formação, treinamento e aperfeiçoamento, chefes de divisão – pessoal, operacional, logística e rural e chefe do Centro Escolar para a Ronda Escolar.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, João Beraldo, a GM de Araras esperou 12 anos para ter seu próprio estatuto. “A aprovação permite que a GM tenha um cronograma de todos os setores em funcionamento e daqueles que foram criados nas suas áreas administrativas e operacionais, com ocupação dos cargos definidas e respectivas atribuições de cada um. O que espero é melhoria na gestão administrativa”, avalia.

O texto aprovado atende a exigência da Lei Federal nº 13.022 de 8 de agosto de 2014 e que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A nova legislação deu poder de polícia para todas as corporações do País, que possibilita que as forças de segurança trabalhem de forma colaborativa – GM e Polícias Civil e Militar.

GM perdeu efetivo nos últimos anos

O Estatuto da GM de Araras pode evitar perda de efetivo como verificada nos últimos anos. Segundo a própria Segurança Pública, em janeiro de 2013 eram 182 guardas, mas ocorreram demissões e razoável número de aposentadorias. Foram contratados mais 58 e o efetivo chegou a 204. Porém, hoje caiu novamente e conta com 149 guardas masculinos e 25 femininas.

A aprovação do estatuto pode reverter ou estabilizar a situação, conforme espera Beraldo. “Os riscos da profissão e o salário atual tiveram por certo influência na decisão de treze dos novos contratados pedirem demissão, até porque quase todos vieram de cidades vizinhas e não estavam conseguindo alugar imóveis para morar em Araras. As despesas com pedágio e combustível, mesmo passagens de ônibus, comprometeram a permanência deles”, disse.

Dentre as medidas que constam no estatuto e que podem permitir manter o efetivo há a organização dos setores, o plano de carreira com regras, prazos e condições definidas para o acesso as graduações superiores com igualdade.

“Com o crescente aumento das demandas, seja na vigilância dos prédios públicos, segurança viária ou na prevenção e repressão ao crime, as demissões e as aposentadorias afetam a operação da GM. Com a perspectiva de novas aposentadorias nos próximos anos, entendo que a próxima administração deve atentar para a situação e, dentro do possível, promover a contratação entre 30 a 40 guardas”, apontou Beraldo.

Além do material humano, o secretário disse ainda que a GM avançou nos investimentos nos últimos anos. “Compramos 11 novas viaturas, oito motocicletas, seis armas escopetas de calibre 12, 60 pistolas de calibre .380 e 205 coletes balísticos. Porém, o estatuto aprovado significa reconhecimento do difícil trabalho realizado pelos guardas em favor da sociedade. Tenho a absoluta convicção em afirmar que nossos recursos humanos são o melhor patrimônio da corporação”, finalizou.

Alguns itens do Estatuto da Guarda Municipal

Corporação será denominada GCM (Guarda Civil Municipal)

Cor em azul será predominante nas viaturas

Cargos da estrutura serão ocupados apenas por guardas municipais

Criam-se cargos oficiais como comandante, subcomandante, diretor de formação, treinamento e aperfeiçoamento, quatro chefes de divisão (pessoa, operacional, logística e rural) e chefe do Centro Escolar (Ronda Escolar)

Reativação do canil

Cria-se nova hierarquia que absorve a atual e começa pelo GCM aluno, 3ª, 2ª e 1ª classes, classe distinta, subinspetor, subinspetor de classe especial e inspetor.

Vagas de subinspetor e inspetor serão preenchidas mediante concurso interno

Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil