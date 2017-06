Estacionamento em 45º graus entra em teste na Praça Barão

Desde ontem (16), vagas no formato 45º graus são ofertadas em dois lados da Praça Barão de Araras, Centro, e serão mantidas em período...

Desde ontem (16), vagas no formato 45º graus são ofertadas em dois lados da Praça Barão de Araras, Centro, e serão mantidas em período de teste – ainda indefinido – pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. Problemas não foram registrados no primeiro dia e pode aumentar oferta de vagas.

A pintura da nova sinalização das vagas começou ainda na última quarta-feira (14) e foi concluída ontem pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). Inicialmente, a medida seria adotada somente durantes os festejos do Arraial na Praça, que terminam amanhã (18).

Mas a Segurança Pública – a qual o Demutran está ligado – decidiu manter o teste do novo formato nas próximas semanas. Moisés Furlan, secretário de Segurança Pública, explica que as vagas dispostas em 45º graus aumentam em até 40% o total de oferta para os motoristas.

“Pela parte técnica foi possível indicar o aumento da oferta, mas impactos e confirmação do aumento serão confirmados nas próximas semanas com o período de teste”, pondera Furlan. Na região central, inclusive nos arredores da Praça Barão de Araras, este tipo de posicionamento de vagas não existe e a medida pode abrir espaço para incluir outras ruas.

Furlan explica que o teste inicial inclui apenas dois lados da Praça, sendo Rua Coronel Justiniano entre as ruas Cristóvão Colombo e Silva Telles e a Rua Coronel André Ulson Júnior entre as ruas José Bonifácio e a Silva Telles.

Novo sistema não impede estacionamento na Casa da Memória

O novo sistema não altera a permissão para estacionar em alguns locais como em frente à Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, que funciona no Solar Benedita Nogueira. Mesmo com as vagas dispostas em 45º graus, o Demutran ainda permite estacionamento nos dois lados da Rua Coronel André Ulson Júnior.

“Tudo depende do tamanho das ruas e, no caso do trecho do Solar, existe a possibilidade do estacionamento dos dois lados”, explica Furlan. Já no trecho da mesma rua, mas que fica entre as ruas Sete de Setembro e José Bonifácio, o estacionamento do lado direito segue proibido.

Do outro lado, na Coronel Justiniano, o sistema continua normal e a proibição para estacionar do lado direito da via segue proibida. “Todo procedimento será estudado e pode ser alterado durante o teste. Outro ponto que pode ser benéfico é a redução da velocidade dos motoristas, pois as vagas em 45º graus ocupam mais espaço da via e obriga o motorista a reduzir a velocidade e evitar acidentes”, finaliza Furlan.