Estação de Tratamento de Água chega a operar ‘com capacidade de tratamento acima do determinado no projeto’

A ETA (Estação de Tratamento de Água) de Araras deve ser reformada e ampliada em alguns meses. Segundo apontamento feito pelo próprio Saema no edital que abriu licitação para que fosse avaliada a estação, “atualmente a ETA do Saema está operando em determinados momentos com capacidade de tratamento acima do determinado no projeto”.

Além disso o edital aponta que “as estruturas de concreto armado mostram deficiências com a exposição das ferragens e vazamentos”. Ainda verifica-se que “o tratamento do lodo precisa de uma destinação adequada” e “a parte elétrica necessita de reformas e adequações”.

O próprio Saema já detectou que “as técnicas de tratamento e processos podem obter maior eficiência, devido principalmente a esses fatos” e por isso “faz-se necessário a elaboração de relatório de diagnóstico para posterior elaboração de projetos e obras na ETA”.

Segundo o Saema, a avaliação do desempenho de ETA’s gera um diagnóstico da situação atual da ETA, em conjunto com uma avaliação da evolução da ETA ao longo de um tempo de estudo.

Justamente por isso o Saema realizou licitação para diagnosticar o cenário atual. A intenção final é reformar e ampliar a Estação de Tratamento de Água de Araras, localizada no Jardim Cândida, mas o Saema cumpriu apenas a primeira etapa para isso: contratou uma empresa para fazer esse tipo de avaliação.

A contratada já fez o relatório de avaliação estrutural – que inclui informações e resultados obtidos na inspeção visual e ensaios realizados, com a descrição da estrutura analisada, cadastramento dos problemas patológicos, resultados obtidos nos ensaios, registros fotográficos e conclusão final em relação à durabilidade da estrutura em referência.

Além disso foram feitas medições, todos os detalhes das estruturas de concreto foram avaliados e análises de corrosão, contaminação, aderência e impermeabilização dos materiais também foram exigidas – além da avaliação da situação elétrica.

Essa avaliação está finalizada. Por meio dela a autarquia já sabe, agora, o que deve ser reformado, ampliado e refeito.

Ainda assim a empresa não quis divulgar o material elaborado pela Hidrosan, de São Carlos, contratada para realizar “diagnóstico e subsídios para elaboração de projeto de reforma, adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Água”.

Somente essa avaliação, que poderia durar até 90 dias, custou R$ 130 mil aos cofres da autarquia. Ela é considerada importante já que servirá de base para que a próxima empresa, a ser contratada por mais uma licitação, elabore um projeto para a reforma.

Depois que essa licitação da elaboração do projeto for superada e o projeto for concluído, uma terceira licitação será aberta para finalmente contratar uma empresa para realizar a ampliação e reforma.

Segundo a assessoria de imprensa do Saema, essas licitações foram realizadas justamente porque a autarquia percebeu a necessidade de adequar a estação ao crescimento da cidade. Já havia indícios de que a estação não atenderia mais satisfatoriamente a cidade, mas sem os projetos ainda não havia como se mensurar quais setores estavam obsoletos e quais estavam operando plenamente.

Até o enfrentamento de todos os trâmites burocráticos (incluindo a finalização das duas primeiras licitações), as obras ainda devem demorar – estima-se que podem ser iniciadas somente no segundo semestre de 2018 ou até mesmo em 2019.

Diagnóstico já foi apresentado

Segundo o Saema, a empresa especializada Hidrosan Engenharia, de São Carlos, contratada em setembro do ano passado por meio de licitação pública, apresentou em janeiro aos diretores e técnicos do Saema o relatório final do diagnóstico, com propostas de melhorias para a ETA (Estação de Tratamento de Água).

O Saema garante que vem realizando diversas ações a fim de melhorar o abastecimento de água no município, como a ampliação da captação, armazenamento e distribuição.

O Saema deve receber ainda um relatório completo do diagnóstico. O próximo passo será abrir uma nova licitação para a contratação de outra empresa para elaboração do projeto de reforma da ETA. Ou seja, por enquanto nenhuma obra será iniciada. Somente depois de finada essa elaboração de projeto o Saema deve contratar uma outra empresa para iniciar as obras.

