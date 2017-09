Está liberada a venda oficial de planos de saúde mais baratos

Os planos de saúde acessíveis, mais baratos e com uma cobertura mais restrita, já podem ser vendidos, segundo o Ministério da Saúde. Esse foi...

Os planos de saúde acessíveis, mais baratos e com uma cobertura mais restrita, já podem ser vendidos, segundo o Ministério da Saúde. Esse foi o entendimento da pasta ao analisar o relatório divulgado pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre planos de saúde populares. Este tipo de venda já acontece no país, entretanto não havia nada oficial liberando este tipo de negociação.

O documento dá sinal verde para que qualquer operado possa vender planos com regras especiais conforme solicitação do consumidor. Isto quer dizer que a partir de agora não há nenhum impedimento da agência para este tipo de produto.

No documento, a agência afirma que grande parte das sugestões encaminhadas “já ocorrem no mercado”, como a cobrança de participação em exames e consultas, exigência de passar primeiro em clínicos antes de consultar especialistas e segunda opinião médica. O ministério diz, ainda, que é “livre escolha do consumidor optar pela adesão”. O plano acessível é bandeira do ministro Ricardo Barros.

A agência disse que o “relatório é um documento descritivo, não há um produto resultante desse trabalho”. Na nota, informa que, “como aponta o relatório, há diversas medidas que já são possíveis de acordo com a legislação vigente.”

Para a Associação Brasileira de Saúde Coletiva já era hora da agência dizer se é contra ou a favor do plano popular.

Apesar de admitir que o relatório dá um aceno positivo aos planos acessíveis, a Fenasaúde, que representa as maiores seguradoras do setor, considera que ainda não é possível falar em lançamento do produto no mercado. A entidade quer regulação específica, que deixe claro as normas do novo produto.

A medida é importante para dar segurança às operadoras e ao consumidor que saberá qual a real cobertura do plano contratado, e consequentemente reduzir a judicialização, já que até então o entendimento dos juízes, muitas vezes, é de que as regra não ficaram claras para o usuário na aquisição do contrato.