Esperança de recuperação

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho na última terça-feira (20) indicam que o Brasil abriu 34,2 mil vagas formais de trabalho apenas em maio. Por enquanto é muito pouco (0,2% dos 14 milhões de desempregados), mas este tímido avanço nos traz alguma perspectiva de futuro.

Isto porque, pelo segundo mês consecutivo, houve aumento positivo na criação de postos de trabalho com carteira assinada. Mais que isso. Segundo o próprio governo, esta foi a primeira vez desde 2014 que um mês de maio registrou mais contratações do que demissões. Os dados constam do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira avaliou que, aos poucos, o Brasil tem recuperado os empregos fechados nos últimos anos em razão das crises econômica e política. De fato, o país precisa avançar no emprego, na geração de renda e riquezas – e pensar dessa maneira não significa ignorar a importância da fiscalização sobre os atos dos políticos ou esquecer das graves acusações, inclusive em relação ao presidente da República Michel Temer (PMDB).

Ainda assim é preciso destacar a importância da geração de empregos. Os nomes ligados ao governo sabem e não escondem: não dá para garantir que o país voltará a gerar empregos formais durante todos os próximos meses. Ainda assim, há perspectiva de que essa seja mesmo uma tendência.

Concomitantemente a isso, é preciso que o governo adote medidas concretas para a consolidação da recuperação econômica do país. E um dos passos importantes – senão o maior – é o efetivo combate à corrupção, de forma sistemática e constante.

Com efeito mais direto, e com reflexos futuros, as reformas também são necessárias – até agora o governo defendeu insistentemente reformas na previdência e na área trabalhista, mas ignora completamente a necessidade de reformas profundas em áreas como a política e tributária, por exemplo.

Com as reformas caminhando, a economia retomando os patamares anteriores e as instituições judiciárias funcionando minimamente bem, esperamos que uma reforma profunda no sistema político possa trazer de volta a confiabilidade dos investidores internacionais no país – outro fator importante para a retomada do desenvolvimento já que, junto a tudo isso, é preciso mostrar ao mundo que o país, apesar de todas as mazelas geradas pela própria classe política, é sim, um país sério.

Então, apesar de enfrentar uma de suas piores crises econômicas de todos os anos da República, o país parece se recuperar. Mas caso as reformas citadas não sejam feitas e os processos dentro do judiciário não tenham o desfecho necessário, uma grande frustração – somada a uma sensação ainda maior de impunidade – pode gerar problemas futuros ainda maiores. A solução é difícil, e passa por mudanças substanciais que devem ser adotadas agora. Sem mais adiamentos.