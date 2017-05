Especial – Conheça quatro perfis de mães

Não é à toa que o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, perdendo somente para o Natal. Deixando...

Não é à toa que o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, perdendo somente para o Natal. Deixando de lado essa visão comercial, a data é especial por um simples motivo: mãe é mãe! Não há como traduzir essa frase tão difundida no mundo.

A equipe Tribuna buscou quatro mães com perfis diferentes e hoje conta um breve histórico de cada uma delas: uma servente de pedreiro que cuida de um filho deficiente; uma mãe adotiva de dois filhos; outra que criou 12 filhos; e uma mãezona de coração que cuida há 10 anos de diversas crianças num orfanato.

Ninha é uma mãe pra lá de batalhadora!

Quem imagina que está passando algum tipo de dificuldade na vida, seja financeira ou por problemas familiares, certamente não conhece a história de pessoas como Neide Aparecida de Lima, a Ninha, de 49 anos, uma mãe pra lá de batalhadora. Apesar das dificuldades do dia-a-dia, ela mostra ter clareza de suas limitações financeiras e não foge da luta cotidiana, principalmente por ter que cuidar de um filho com deficiência física e mental, com altas despesas com fraldas, leite e medicamentos.

Ararense e mãe de Michele e Murilo, Ninha viveu a maior parte do tempo sem a presença do pai de seus dois filhos, Nivaldo, hoje falecido. Ela se separou dele há 25 anos, quando ainda moravam em Leme, e assumiu sozinha a função de cuidar do filho deficiente ao retornar para Araras. Já a filha Michele optou em ficar na vizinha cidade, onde se casou e hoje tem dois filhos, os primeiros netos de Ninha.

Além da missão de cuidar do filho, Ninha enfrenta as dificuldades rotineiras de muitos cidadãos brasileiros: renda baixa, despesa alta e sem casa própria. Hoje ela mora com um novo companheiro, o pedreiro José Carlos dos Santos, 39. Além da aposentadoria de um salário mínimo que recebe pelo filho deficiente, Ninha trabalha como servente de pedreiro, com o próprio marido. Já foi doméstica, faxineira e integrante do projeto Cidade Verde da Prefeitura.

Atualmente ela mora no Jardim Flamboyant, pagando aluguel. É isso mesmo… Pasmem… Com todas as dificuldades na vida, ela não conseguiu uma casa própria de um dos programas populares elaborados pela Prefeitura nos últimos anos. Sua mãe Maria Aparecida Alves de Lima mora no Parque Tiradentes, local onde ela vai com certa frequência com o filho Murilo, principalmente nos finais de semana. “Hoje eu passo todos os finais de semana com minha mãe, meu filho e minha irmã Cleuza”, disse.

Domingo (14) é Dia das Mães… E nada melhor do que Ninha, uma mãe guerreira e batalhadora, se reunir com a família para comemorar uma data tão importante, sempre na companhia inseparável do filho Murilo. “Esse menino é meu nenê”, comentou a sempre sorridente Ninha. (Célio Casarin)

Irmã Lúcia Terezinha Antônio: mãe de coração

A Irmã Lúcia Terezinha Antônio, 53 anos, mais conhecida como Tia Lúcia, é coordenadora do Centro Social Romana Ometto e há quase 10 anos se dedica a cuidar e dar amor e carinho às meninas da entidade, que atende meninas de 0 a 18 anos que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude.

Estas meninas estão em situação de vulnerabilidade por enfrentarem problemas no núcleo familiar, a e Irmã Lúcia se dedica a amenizar a violência sofrida por elas e a falta de proteção de quem deveria zelar por elas e não fez.

“Me sinto mãe delas, primeiro pela responsabilidade com o cuidado que é prioridade, depois pela missão de ajudá-las a: crescer como mulher, se valorizarem, desenvolverem a autoestima e concluir sua educação. Nossa missão é prepará-las para o mundo”, contou ela.

Neste tempo como coordenadora, mais de 200 crianças passaram pelos cuidados de Irmã Lúcia e neste período muitas histórias marcaram a vida dela.

“Tem uma história que eu nunca vou esquecer. Uma menina chegou aqui com sete anos e havia sido violentada. Mas o que me deixou surpresa foi como esta criança era resiliente. Apesar de tudo que havia passado, ela tinha um brilho nos olhos que era impressionante. Ela tinha muita vontade de sair desta e saiu. Muitas me marcaram, mas esta marcou demais”, lembrou a coordenadora.

Irmã Lúcia diz que as pessoas deixam marcas na vida das outras, que cada um deixa um selo no outro; e relembra outra história que a deixou muito preocupada. “Uma menina chegou aqui com 11 meses pesando apenas 6 quilos e pela primeira vez eu tive medo de perder uma das nossas meninas. Ela estava tão raquítica que pensei que ela talvez não sobrevivesse, mas ela lutou e conseguimos salvar a vida dela. Hoje ela é uma criança especial e feliz”, emendou.

A coordenadora do Centro conta que este trabalho fez dela um ser humano melhor. “Eu aprendi a respeitar ainda mais a pessoa. Ver que cada um tem sua história e esta história precisa ser respeitada, compreendida e valorizada. Cada dia aprendo algo novo e as vezes temos surpresas boas e também desagradáveis”, disse.

As meninas precisam deixar o abrigo ao completarem 18 anos, mas muitas delas mantém contato com Irmã Lúcia. “Uma das meninas fez contato comigo esta semana e perguntou onde eu iria neste Dia das Mães (14); eu disse que iria estar com minha mãe (Aparecida Antônio) e a chamei para ir comigo. Ela vai almoçar comigo e com minha mãe. Outras tantas me encontram na rua e em outros locais e, quando me veem, correm me abraçar. E mesmo as que já são maior de idade ainda me chamam de Tia Lúcia”, finalizou. Ela disse que pretende cuidar das meninas até quando Deus achar que ela é necessária no Centro Social Romana Ometto. (Rebeca Petrucci)

Dona Francisca conta da alegria em ter 12 filhos

Como diria a expressão popular, ‘não é pra qualquer um’. A frase se encaixa perfeitamente na descrição da história de vida e luta de dona Francisca Natal Barreiro, 70 anos. Apesar da idade, dona Francisca não se deixou derrubar pelas dificuldades, tampouco pelo possível cansaço que seria para qualquer um em criar 12 filhos.

Ela admite que a situação não era fácil. Mesmo assim não se deixou abater pelo desafio. “Eu levantava às 4h da manhã. Trabalhei bastante também, cortando cana. Depois fiquei por 11 anos no sanatório”, diz ela, sobre sua atividade profissional na atual Clínica Sayão. Apesar do trabalho pesado, a matriarca garante que sempre houve tempo para cuidar dos filhos e não reclama de ter que criar tantos. “Na época era assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje por qualquer coisa tem gente que entrega os filhos para os outros criarem. Nunca deixei meus filhos com ninguém”, avalia.

Hoje trabalhando com uma das filhas, ela conta que não planejou a situação; mesmo assim mostra orgulho de todos. Luiz Gonzaga, José Márcio, Paulo Roberto, Antonio Carlos, Maria Márcia, Aírton, Amílton, Marcilene, Valdecir, Valdirene, Valdemir e Lucas: dona Francisca não esquece de nenhum deles e se orgulha de ter conseguido criar todos. “Foi bom viu. Cresceram todos juntos”, comemora.

É fato que quando dona Francisca teve seu primeiro filho, há quase 55 anos, a conjuntura era bem diferente. Ela mesma reconhece que os costumes, à época, eram diversos. Francisca também era ainda menina, com apenas 16 anos, mas entende que hoje essa realidade mudou. “O que eu passei para criar os 12 meus, uma mãe tem dificuldade até maior pra criar um”, completa ela.

Para quem pensa que os 12 filhos não foram uma escolha dela, dona Francisca dá uma lição de acolhimento. É bem verdade que ela gerou 11 deles, mas mesmo com quase uma dezena de filhos e situação financeira não tão confortável, abriu-se espaço para mais um – o último acabou sendo trazido pelo destino: Francisca adotou um dos filhos, mesmo já tendo tantos pra sustentar.

Depois dos nove filhos e três filhas criados, hoje o momento é de curtir. Datas comemorativas, principalmente o Dia das Mães, são sempre especiais. “É uma alegria”, resume sobre a felicidade em receber em casa filhos, netos e até bisnetos.

A família cresceu, e muito. A mãe de 12 filhos já tem praticamente 20 netos, sem contar os bisnetos, ainda poucos. Contudo a mãe Francisca dá exemplo. Ela não para de trabalhar, cuida de dois netos – com 9 e 11 anos – como se fossem seus filhos e se diz disposta. “Com 70 anos limpo a casa, cuido dos netos e vou até pra São Paulo fazer compras”, orgulha-se a grande matriarca. (Denny Siviero)

Sempre cabe mais um filho no coração de

Ana Maria Baghin

O carisma de Ana Maria Baghin, 72 anos, é contagiante no primeiro contato. Professora aposentada, ela recebeu a Tribuna em seu apartamento localizado no tradicional Edifício Zurita, Centro. A linda vista da janela para a Praça Barão de Araras pode ser comparada à beleza e ao tamanho do seu coração, pois é conhecida pelo trabalho voluntário desenvolvido com entidades.

Filha mais velha de cinco irmãos, Ana nasceu em São Roque/SP e se mudou para Araras com a família aos 14 anos. Estudou na EE Dr. Cesário Coimbra, se formou no magistério e aqui conheceu o marido Antonio Baghin Neto, falecido há cinco anos.

O casal trocou Araras por Mogi das Cruzes na década de 60, onde permaneceu por 20 anos, e ter filhos sempre estava nos planos. Porém, por capricho da vida, não foi possível. “Até procuramos inseminação artificial, mas o custo na época era alto”, recorda.

A decisão veio com a adoção e a primeira tentativa foi frustrada. “Cheguei a fazer enxoval até que a mãe biológica desistiu de encaminhar o filho para adoção. Fiquei muito triste e doei o enxoval”, disse. A busca continuou até que o casal soube de um orfanato em Santos/SP.

“O nome (orfanato) era Gota de Leite e meu marido foi até Santos durante um fim de semana e encontrou um bebê para adoção. Fui até o orfanato e o bebê tinha apenas oito dias. O primeiro contato é difícil de descrever, foi impressionante, e recordo que eu andava pelas ruas toda orgulhosa com meu filho no colo”, lembra emocionada.

O casal seguiu o procedimento judicial e colocou o nome do filho de José Eduardo Baghin. “Me recordo que ele tinha uma pulseira no braço com o nome José, mas eu e meu marido queríamos Eduardo, então unimos os dois nomes”, explica.

No coração de Ana ainda tinha espaço para a maternidade e, quando José Eduardo completou 12 anos, veio a decisão para segunda adoção. “Ela foi mais complicada e conhecemos uma família em que os pais tinham perdido guarda dos filhos, que viviam nas ruas e eram criados por uma avó”, detalha.

Os irmãos foram encaminhados para adoção e o casal ficou com José Guilherme, que na época tinha dois anos. “Antes conversamos com José Eduardo, que aceitou ganhar um irmão”, enfatiza. O primeiro ano não foi fácil e José Guilherme não sabia falar. “Contratamos uma fonoaudióloga e hoje brinco que preciso encontrar ela novamente, pois ele fala mais que a boca”, brinca.

Ana enfatiza que a adoção nunca foi tabu na família e os filhos sempre souberam da origem. “O José Guilherme reencontrou recentemente os irmãos pelo Facebook, mas ainda não os conheceu pessoalmente. Eu nunca fiz restrição em nada à eles”, ressalta.

Hoje os filhos são formados e José Eduardo mora em São Paulo, José Guilherme em Campinas. Sobre a experiência de ser mãe adotiva, frisa a responsabilidade. “A adoção não deve ser feita com emoção e o compromisso é para a vida toda. Você não adota apenas alegria, mas também dores, problemas e frustrações. Quando você adota não oferece apenas uma casa e sim um espaço no coração, onde mantenho com amor meus dois filhos”, finaliza. (Tiago Penteado)