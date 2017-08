Especial: Comerciantes que resistiram ao tempo

A história dos moradores de uma cidade pode ser contada por meio do seu comércio. O varejo em Araras começou ainda na época...

Compartilhe em suas redes sociais!

A história dos moradores de uma cidade pode ser contada por meio do seu comércio. O varejo em Araras começou ainda na época dos tropeiros, que eram homens que viajavam em mulas e cavalos com mercadorias como sal, por exemplo.

Com a chegada dos primeiros imigrantes europeus, em especial para os italianos a partir do início dos anos 1900, o comércio ganhou empórios, secos e molhados, leiterias e padarias. Em menor número, haviam espanhóis, portugueses, suecos e sírios, por exemplo.

No livro “Araras, Temas do Passado e do Presente”, o historiador Alcyr Matthiesen cita alguns estabelecimentos pioneiros como as Casas Lupércio Ortiz de Camargo, do Laerte Cressoni, do Battel, dos Francatto, do Angelin Cressoni e do Chico Tunes.

Outros fizeram história como a Casa Zurita, que ficava onde hoje está o Edifício Zurita. “Era o maior comércio da época e tinha de tudo, desde barbearia, venda de produtos para agricultura e carros”, disse Matthiesen.

Também existiam profissionais que entregavam produtos nas residências dos ararenses, como os extintos “carniceiros” – que eram entregadores de carne, espécie de açougueiros. Uma palavra muito usada até a década de 1950, que hoje resta em apenas alguns comércios, é “Casa”. De acordo com o historiador, o termo era comum e indicava lojas.

(Leia reportagem completa na edição impressa da Tribuna do Povo desta terça-feira (15)).