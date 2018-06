” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Diversão direto do Baú Nos dias 8 e 9 de junho aconteceu a 1ª Edição Espaço Baú, na loja...

Diversão direto do Baú

Nos dias 8 e 9 de junho aconteceu a 1ª Edição Espaço Baú, na loja Baú Zero Zero. A feira trouxe a proposta de oferecer entretenimento variado em um local aconchegante e descontraído. Quem passou por lá pode se divertir e consumir arte, comida, doces, moda, decoração, bebidas, presentes e muito mais em um único espaço. Confira alguns lances do evento! Fotos: Cristiano Leite/Tribuna