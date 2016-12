Esgoto é despejado in natura no Ribeirão das Furnas

Rompimento de uma tubulação de esgoto provoca mau cheiro no canteiro das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da macrodrenagem urbana. Saema...

Rompimento de uma tubulação de esgoto provoca mau cheiro no canteiro das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da macrodrenagem urbana. Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras) e a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras informam que reconhecem o problema e acompanham situação.

A tubulação rompida fica na margem direita do Ribeirão das Furnas, altura do escritório da Construtora Rio Verde. Fabricada em concreto, a tubulação foi rompida durante as obras para o alargamento do ribeirão. Desde então, o esgoto é despejado in natura há semanas nas águas do Ribeirão das Furnas, que deságua metros depois no Ribeirão das Araras e, posteriormente, no Rio Mogi Guaçu.

O secretario municipal de Planejamento e Obras, Fábio Franco, disse que problema semelhante foi registrado durante a construção da outra ponte nova – já em funcionamento – que interliga as avenidas Horácio Krepischi, Prefeito Milton Severino e Dona Renata (Marginal).

“Durante elaboração do projeto não encontramos documentos que mostram onde foram instaladas as tubulações dos emissários da rede de esgoto. Não há papeis e nem o mapeamento e, por isso, durante as obras é possível ocorrer imprevistos como o rompimento da rede”, explica Franco.

Franco disse que durante a construção da primeira ponte nova uma outra tubulação foi rompida e o esgoto também vazou para as águas, mas do Ribeirão das Araras. Ele fala que as tubulações são de concreto e a medida que as máquinas da empresa (Tecla) avançam para alargar o leito dos ribeirões erosões ocorrem nas margens.

“A rede coleta esgoto de regiões da zona norte e também da central e a tubulação segue pelo subterrâneo da Dona Renata até a confluência dos ribeirões, onde se encontra com outra” e emenda: “o problema, como citei anteriormente, é que não temos o mapa de onde estão as tubulações”.

Assim como durante a construção da primeira ponte, outra tubulação foi rompida na margem direita do Ribeirão das Furnas. As primeiras reclamações de munícipes surgiram há mais de um mês e até fotos com o esgoto sendo jogado diretamente para o ribeirão (in natura) foram publicas na rede social Facebook.

Fábio disse que imprevistos são comuns em obras de grande complexidade como a realizada na confluência dos ribeirões. Desta vez, a tubulação de concreto rompida passa na margem direita do Ribeirão das Furnas no sentido da Krepischi.

“É como se fosse peças de Lego (popular brinquedo) que se encaixam umas nas outras. Conforme a obra evoluiu, descobrimos onde a tubulação está aterrada. Neste caso, os canos estão paralelos ao ribeirão e inclusive fomos obrigados a deslocar o eixo do alargamento do ribeirão para evitar o rompimento da mesma tubulação”, explica.

Em tempo: o alargamento do Ribeirão das Furnas foi deslocado para a outra margem, que fica no trecho da Dona Renata do antigo Posto Tupiniquins. “O deslocamento de quase um metro foi necessário para evitar novos rompimentos”, cita.

Questionado sobre o conserto, disse que será feito conforme a obra do alargamento do ribeirão avança sentido Krepischi. “Sabemos da situação e acompanhamos com todo cuidado. A medida que as aduelas são fixadas os tubos são recompostos”, salienta.

No caso do outro rompimento, Franco disse que a tubulação sofreu intervenção e passa por baixo das aduelas já instaladas no Ribeirão das Araras. “Foi uma obra que não constava no projeto, mas que precisou ser feita”, disse. Questionado sobre o problema ambiental que pode ocorrer com o despejo do esgoto in natura, disse que a Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) está ciente da situação.

Mesmo questionamento também foi feito para o presidente do Saema, Felipe Beloto, que também afirmou que o órgão responsável pela fiscalização do meio ambiente no Estado de São Paulo está ciente da situação.