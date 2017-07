Esfriou O técnico Cuca usou tom pessimista para falar da negociação do Palmeiras com o atacante Diego Souza, do Sport. Em entrevista no início...

Esfriou

O técnico Cuca usou tom pessimista para falar da negociação do Palmeiras com o atacante Diego Souza, do Sport. Em entrevista no início da tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, o treinador do Verdão foi questionado sobre a expectativa de contar com o atleta, que vem negociando com o clube desde a semana passada, mas esfriou a empolgação do torcedor. A diretoria do Verdão trabalha para reforçar o plantel palmeirense para a sequência da Libertadores, principalmente para o setor ofensivo. Uma mudança no regulamento da Conmebol permite aos clubes das oitavas de final inscrever até seis novos jogadores até 48h antes da partida de volta. O Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guayaquil em São Paulo no dia 9 de agosto.

Pelo alto

Eficiente nas bolas aéreas defensivas e arma importante em cobranças de faltas e escanteios no ataque, o zagueiro Pablo consegue, com impulsão invejável, atingir quase três metros de altura em seus saltos, durante as partidas do Corinthians. O dado, isolado, pode não causar tanto impacto. No comparativo, faz a diferença. Líder disparado do elenco alvinegro nesse quesito, ele também se assemelha a nomes de projeção mundial, como Cristiano Ronaldo.

De saída

O conceituado jornalista italiano Gianluca Di Marzio publicou em seu site a notícia de que o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Corinthians, será jogador do Bayer Leverkusen, da Alemanha. A transferência, inclusive, seria fechada já nesta sexta-feira – a janela de transferências da Bundesliga abre no sábado. Sem mencionar valores, a publicação diz que Arana vai atuar no mesmo clube de Wendel, ex-Grêmio, que coincidentemente joga na mesma posição. E menciona que o atleta de 20 anos interessou a alguns clubes italianos num passado recente.

Limite

O presidente do Santos, Modesto Roma, disse na quinta-feira que o meia Lucas Lima prometeu responder sobre a proposta de renovação de contrato na próxima segunda. O Peixe não confirma os termos da oferta de renovação, mas ela é de cerca de R$ 45 milhões até o final de 2020. O salário do jogador dobraria a partir da assinatura, com gatilhos de aumentos anuais.

Vendido

O São Paulo tentou resistir, mas acabou vendendo o volante Thiago Mendes para o Lille, da França. O negócio foi fechado na madrugada desta sexta-feira por R$ 34 milhões,1 milhão de euros desse total será pago se o jogador atingir metas futuras. No começo de junho, na época da transferência do atacante Luiz Araújo, faltou pouco para Thiago Mendes ir para o mesmo clube. O valor oferecido anteriormente pelo Lille, 7,5 milhões de euros, não agradou ao Tricolor. Por causa de um pedido do técnico Rogério Ceni, uma parte da diretoria são-paulina não queria vender Thiago Mendes e conversava com o jogador para convencê-lo a permanecer, outra parte da cúpula era a favor do negócio.