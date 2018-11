Escorpiões foram encontrados novamente em escola infantil no Belvedere

Escorpiões foram encontrados novamente na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no Belvedere, zona sul da cidade. Cerca...

Escorpiões foram encontrados novamente na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, no Belvedere, zona sul da cidade. Cerca de oito meses após ter sido reaberta, depois de ter passado por reformas que custaram R$ 87,4 mil reais, justamente para combater uma infestação por escorpiões, a unidade novamente enfrenta a ocorrência dos artrópodes.

Naquela ocasião, os alunos, professores e funcionários foram removidos do local e as aulas foram temporariamente oferecidas no Salão Social da Paróquia do Bom Jesus da Pirapora. Tanto daquela vez quanto agora, nenhum incidente foi registrado envolvendo crianças, professores ou funcionários.

Segundo a Prefeitura, “foram encontrados dois escorpiões na escola,em um intervalo de 15 dias: um em uma área externa próximo à lavanderia, e outro em uma sala de aula. Não podemos considerar esses episódios, como infestação”, avalia a administração municipal.

Por isso, diferentemente do que ocorreu no ano passado, quando os alunos foram removidos, desta vez a Prefeitura ainda não fala em evacuar o prédio, por julgar que os artrópodes aracnídeos estariam vindo de outro local que não a própria unidade de ensino.

“Região propensa”

“Acredita-se que a região realmente tem uma propensão para o desenvolvimento do aracnídeo. Uma opinião dos gestores da unidade, é que os escorpiões devem estar vindo de fora da escola. Felizmente não existem relatos de acidentes com nenhum aluno ou servidor. O monitoramento é constante, todas as ações de combate e prevenção já foram adotadas, no momento não se cogita interdição ou desativação da Unidade”, diz a Prefeitura.

A administração ainda enfatiza que “a Vigilância Sanitária em conjunto com o depto. de meio ambiente, tem constantemente realizado inspeções e ações preventivas em todo o bairro”.

As obras que foram realizadas na Emei Dona Manoela foram abrangentes. Segundo a própria Prefeitura divulgou, “os serviços contemplaram a troca das galerias e tubulações de esgoto para eliminar os criadouros de escorpiões, infraestrutura, acabamento, substituição das válvulas de retenção, pintura, reforma de telhados, caixas de areia, brinquedos do parquinho e modernização das redes elétrica e hidráulica. Além disso, equipes do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) realizaram um trabalho de dedetização no local. O procedimento teve por objetivo fazer um controle eficaz de pragas e insetos”.