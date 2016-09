Escola TCO oferece ponto de coleta de óleo vegetal

Ponto de coleta para destinar corretamente óleo vegetal, utilizado na cozinha, foi implantado na Emef Tereza Colette Ometto, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, zona...

Ponto de coleta para destinar corretamente óleo vegetal, utilizado na cozinha, foi implantado na Emef Tereza Colette Ometto, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, zona norte. O sistema foi criado e implantado pelo DMA (Departamento de Meio Ambiente) mediante projeto Reciclaóleo.

A destinação do óleo de cozinha pode ser feita por qualquer munícipe e a iniciativa tem parceria a Cooperativa de Reciclagem Araras Limpa. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é expandir pontos de coleta para outros órgãos da administração pública como escolas, por exemplo.

“Nosso objetivo é levar este projeto para mais escolas e órgãos da administração pública, sempre mostrando a importância de realizar o descarte correto e responsável do óleo vegetal, como forma de preservação da natureza”, comentou o diretor da Divisão de Saneamento Ambiental de Araras, Haroldo Domingos Mazon.

O DMA ressalta alguns cuidados que devem ser tomados para o armazenamento do material e posterior descarte no Ponto de Entrega Voluntária, como, por exemplo: 1) deixar o óleo esfriar; 2) não misturar com água; 3) não é preciso coar o óleo; 4) colocar o material em uma garrafa plástica; 5) manter longe do fogo; 6) manter o material fora do alcance de crianças e animais; 6) nunca jogar óleo usado em bueiros ou na pia da cozinha.

A entrega do óleo usado também pode ser feita no DMA (Departamento de Meio Ambiente), localizado na rua Cândida Lacerda, 231, Centro e na Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, na rua Emilio Ferreira, 70, Centro.

Como destinar corretamente óleo de cozinha

Deixar óleo esfriar

Não misturar com água

Não é preciso coar o óleo

Colocar o material em uma garrafa plástica

Manter longe do fogo

Manter material fora do alcance de crianças e animais

Nunca jogar óleo usado em bueiros ou na pia da cozinha

Pontos de coleta

Emef Tereza Colette Ometto

Rua Pirassununga, Jardim Nossa Senhora Aparecida

Departamento de Meio Ambiente

Rua Cândida Lacerda, 231, Centro

Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais

Rua Emílio Ferreira, 70, Centro