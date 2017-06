Escola Oscar Janeiro completa 30 anos

Um café da manhã na última terça-feira (27) comemorou os 30 anos da Escola Estadual Professor Oscar Alves Janeiro, localizada no Bosque de Versalles....

Compartilhe em suas redes sociais!

Um café da manhã na última terça-feira (27) comemorou os 30 anos da Escola Estadual Professor Oscar Alves Janeiro, localizada no Bosque de Versalles. Participaram ex-diretores e diretoras da escola, atual gestão, e ainda familiares do patrono e que incluiu sua viúva, Zulma Tereza Brizola Forte Janeiro.

A escola foi a primeira, e ainda é, a única de ensino público estadual do Bosque de Versalles e foi testemunha da história e do crescimento da região. Lourdes Fischer foi a primeira diretora da unidade, inaugurada em 1987. “Como todo começo tudo foi muito difícil e não tínhamos funcionários, sendo apenas quatro salas de aula. Porém, foi uma honra”, revela.

Por ironia do destino, a atual diretora da escola é justamente a filha de dona Lourdes,

Cristiane Fischer Degásperi. “É emocionante ser diretora na comemoração dos 30 anos da escola e ter minha mãe como primeira diretora”, disse. Atualmente, a Escola Oscar Janeiro é referência em educação pública e atende 518 alunos do 1º ao 9º ano.

“Há 30 anos a escola atendia apenas os únicos bairros que eram o Versalles e o Copacabana. Hoje a região cresceu muito, a escola tem oito salas e o laboratório de informática e existe fila de espera, resultado dos novos moradores da região”, comenta Cristiane.

Para atender os 518 alunos, a escola conta com 30 professores e Cristiane ressalta emoção de fazer parte da história. “Cresci com a escola, fui professora de história em 1991, depois vice-diretora e hoje diretora. Meu desejo é aposentar aqui”, revela.

História do professor Oscar Alves Janeiro

Oscar Alves Janeiro nasceu em 4 de julho de 1928 em Itapeva e foi casado com a também professora Zulma Tereza Brizola Forte Janeiro, hoje residente no Jardim Belvedere. Oscar foi professor primário, diretor de escola e supervisor de ensino, funções que familiares ressaltam desempenhadas com dedicação e brilho.

Sua dedicação ao ensino resultou em honrarias, dentre as quais o requerimento de congratulações da Câmara Municipal de Taquarituba, em 1961, diploma de reconhecimento expedido pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (1972) e diploma de honra pelos serviços prestados a comunidade de Araras (1972).

Também participou da fundação da Guarda Mirim, Associação de Rotarianos, Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Rotary Clube Sul. Oscar se aposentou em 6 de janeiro de 1983, mas faleceu de forma precoce em 15 de março dos mesmo ano.