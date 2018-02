Escola Dona Manoela Lacerda de Vergueiro deve ser liberada em 15 dias

A Prefeitura de Araras garante que em cerca de duas semanas as obras da Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro devem ser finalizadas. De...

A Prefeitura de Araras garante que em cerca de duas semanas as obras da Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro devem ser finalizadas. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a obra está 85% concluída.

Os serviços contemplam a troca das galerias e tubulações de esgoto para eliminar os criadouros de escorpiões; infraestrutura; acabamento; substituição das válvulas de retenção; pintura; reforma de telhados; caixas de areia; brinquedos do parquinho e modernização das redes elétrica e hidráulica.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Celso Canassa, garante que a obra está dentro do cronograma. Com o término das intervenções, os alunos – que estão em aula nas salas da Paróquia Senhor Bom Jesus voltam a frequentar a unidade do Jardim Belvedere normalmente.

Após as intervenções da Secretaria de Obras, equipes do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) realizarão um trabalho de dedetização no local. O procedimento tem por objetivo fazer um controle eficaz de pragas e insetos.

Escola registrou aparecimento de escorpiões

Com as obras ainda em andamento os alunos da Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, localizada no Jardim Belvedere, ainda deverão continuar a assistir às aulas no Salão da Paróquia Pirapora, bastante próximo da escola, mas sem a mesma estrutura.

O problema que forçou a saída dos alunos foram aparições de escorpiões dentro da escola. A secretária da Educação de Araras, Mariana Mani Moura, confirmou que reformas estão sendo concluídas no local, mas admitiu, na manhã de sexta-feira (2) que as aulas continuam por enquanto na Igreja da Pirapora.

Quando o problema foi detectado pela primeira vez algumas medidas foram tomadas. A unidade chegou a ser dedetizada e até algumas galinhas-d’angola foram soltas no terreno da escola, na esperança de que elas se alimentassem dos escorpiões e controlassem a situação.

Porém nada deu certo, e depois, quando notou-se ainda aparecimento de escorpiões a Secretaria da Educação de Araras decidiu interditar a unidade para evitar um risco de tragédia – já que a picada de um escorpião pode até matar uma criança, dependendo do peso e idade.

No começo de setembro de 2017 finalmente as crianças foram transferidas emergencialmente para outra escola – a Ângelo Carminati, no Jardim São Luiz. Depois os alunos que estavam na Escola Angelo Carminatti acabaram transferidos para a paróquia Bom Jesus, que tem cinco salas de aula.

Atualmente mais de 200 crianças permanecem noutros locais e a escola ainda permanece fechada, mas já recebendo intervenções finais.

Obras na escola

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou a garantir, ainda em dezembro, que o Município realizaria então o fechamento da piscina da escola para cessar aparecimento de escorpiões.

Para a Prefeitura a transferência das salas de aula para a Paróquia Senhor Bom Jesus “proporcionou todas as condições para o pleno aprendizado sem nenhuma perda do conteúdo pedagógico”.

