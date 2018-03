Escola de Araras recebe prêmio nacional de Educação

A Emeief Carlos Giovani Bolles, no Parque Dom Pedro II, foi premiada na Jornada de Educação Alimentar Nutricional, promovida pelo Programa Nacional de Alimentação...

A Emeief Carlos Giovani Bolles, no Parque Dom Pedro II, foi premiada na Jornada de Educação Alimentar Nutricional, promovida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A solenidade de entrega da premiação foi na quarta-feira (21) e quinta-feira (23), na cidade de Recife/PE.

Dos 800 melhores relatos da Educação Infantil no Brasil, a unidade de ensino ararense obteve a 30ª posição geral, com o relato “Alimentos Regionais Brasileiros”, que em seu conteúdo resgatou a cultura popular brasileira, com ênfase na Região Sudeste e principalmente nos alimentos típicos de Araras. O material enviado para a Jornada contou com a participação de alunos, professores, gestores, funcionários e nutricionistas da unidade de ensino. Para a formalização do material foi realizado uma ampla pesquisa sobre o tema.

Formaram a comitiva ararense para receber o prêmio a diretora da Emeief, Heleine Cristina Villas Boas Francisco, a vice-diretora, Michelle Alves de Moraes Tozzato de Brito, a professora e coordenadora pedagógica da unidade de ensino, Nilziete Jesus Chaves Barbosa e a secretária de Educação, Mariana Mani Moura.

O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) é um programa brasileiro que serve de referência para vários países, e assim contribui para um mundo melhor, priorizando o desenvolvimento integral das crianças.

No ano de 2017 o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) abriu inscrições para a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) para as escolas de Educação Infantil, que são atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A Jornada de Educação Alimentar tem o objetivo de incentivar o debate e a prática das ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil dentro de 6 temas, sendo: Tema 01 – Alimentação complementar e prevenção da obesidade infantil; Tema 02 – Alimentos regionais brasileiros; Tema 03 – Prevenção e redução de perdas e desperdícios de alimentos; Tema 04 – Horta escolar pedagógica; Tema 05 – Agricultura familiar na escola; Tema 06 – Atividades lúdicas para o desenvolvimento social relacionado ao ato de comer.