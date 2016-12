Escola Clotilde promove confraternização

Confraternização de fim de ano foi realizada na última segunda-feira (12) na Emef Professora Clotilde Russo, localizada na Rua Florianópolis, Jardim Cândida. A festa...

Confraternização de fim de ano foi realizada na última segunda-feira (12) na Emef Professora Clotilde Russo, localizada na Rua Florianópolis, Jardim Cândida. A festa é promovida todos os anos e tem com objetivo reunir pais, mães, professores, diretores e demais funcionários da escola, além dos estudantes.

Atualmente, a Escola Clotilde atende 300 estudantes do 1º ao 5º ano, sendo 150 em cada turno. A confraternização foi realizada nos dois turnos e aconteceu na quadra de esportes coberta da unidade. Dezenas de pais e mães participaram do evento, que contou com a apresentação de danças, coreografias e a tradicional cantata de Natal, feita pelos próprios alunos.

A diretora Maritza Aparecida Duarte Castelo da Costa explica que a festa de confraternização é tradicional no calendário escolar, tanto que é preparada com carinho por todos os funcionários envolvidos. A quadra de esportes foi enfeitada para a ocasião com símbolos do Natal e mensagens que transmitiam a importância da fraternidade e solidariedade.

“O envolvimento de todos é muito grande e as apresentações incluem todos os trabalhos, desenvolvidos na escola com as oficinas, como dança, ginástica rítmica e a cantata”, disse.

Além dos alunos que estudam nas salas regulares, os que freqüentam o projeto Mais Educação, que permite período integral, também participaram das apresentações.

No período da tarde a festa começou às 15 horas e a quadra ficou lotada. “É uma data muito importante para todos nós e para os familiares das crianças”, finaliza Maritza.

Escola também promoveu campanha solidária

Além da festa e da confraternização, os alunos da Emef Professora Clotilde Russo também promoveram uma campanha para arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoas para uma entidade da cidade.

A campanha de arrecadação de produtos de limpeza e higiene pessoal teve início em novembro e se prorrogou até dezembro. A entidade escolhida para receber as doações foi a Casa de Repouso São Lázaro, localizada na Rua Blumenau, Parque Santa Cândida.

A diretora da Escola Clotilde, Maritza Aparecida Duarte Castelo da Costa, disse que a campanha ajudou a promover a importância da solidariedade entre os alunos. Os produtos de higiene pessoal foram colocados em sacolas confeccionadas pelos próprios funcionários e professores.

Tudo foi feito com muito carinho e a participação dos alunos foi grande. “O período é importante para desenvolver o trabalho voluntário, pois é um mês para repensar os valores e as atitudes que devem ser adotadas, além de agradecer a tudo o que foi conquistado. Então, trabalhar desde cedo a solidariedade com as crianças é fundamental”, avaliou.