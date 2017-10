Escola atrai famílias e melhora desempenho dos alunos

Escola Vicente Casale chama atenção da importância da participação das famílias nas reuniões A participação dos familiares dos estudantes da Escola Estadual Vicente Casale...

Escola Vicente Casale chama atenção da importância da participação das famílias nas reuniões

A participação dos familiares dos estudantes da Escola Estadual Vicente Casale Padovani, Parque Industrial, zona sul, nas reuniões mensais está conseguindo reduzir a indisciplina durante as aulas, além de aumentar o rendimento dos alunos.

Os 220 alunos começaram a sentir mudanças no ambiente escolar a partir deste ano, quando a direção decidiu adotar medidas e criar projetos. Um deles foi atrair para a comunidade escolar os familiares dos alunos e o resultado já pode ser observado, principalmente no dia a dia.

A escola é uma das maiores da zona sul e atende também famílias que residem no Narciso Gomes, Vila São Jorge, 8 de Abril e Arnaldo Mazon. Há dois meses na direção, Valdemir dos Santos cita que o envolvimento de todos os professores e funcionários foi importante para mudar a realidade, que era marcada até pelo vandalismo.

O primeiro passo foi visitar os familiares dos alunos para trazê-los de volta para as reuniões, que acontecem mensalmente. “Eles não tinham a dimensão da importância deles para o desenvolvimento dos filhos na escola”, afirma Santos.

No decorrer dos meses a presença dos familiares nas reuniões começou a aumentar, inclusive já toma conta de todos os lugares do refeitório, onde elas acontecem. O resultado foi a melhora no rendimento na sala de aula, redução de indisciplina e fim do vandalismo. “O aluno e seus famílias precisam sentir que pertencem a escola, principalmente na nossa que tem ensino integral”, argumenta.

Novos ambientes mudam comportamento dos alunos

Outra mudança que chama atenção na Escola Estadual Vicente Casale Padovani, Parque Industrial, zona sul, é a transformação dos ambientes usados pelos alunos e professores. Segundo o diretor Valdemir dos Santos, o projeto começou ainda na gestão passada da escola e teve continuidade.

A escola conseguiu uma verba do governo federal, pois está no quadro do programa Novo Mais Educação, já que os alunos ficam o dia todo na unidade. No período da manhã, participam das aulas tradicionais como matemática, português e educação física. No período da tarde, participam das oficinas como circo e teatro.

A biblioteca da escola, por exemplo, virou uma sala de leitura. “Antes os alunos iam até ela apenas para emprestar livros. Hoje não, eles vão durante as aulas, podem sentar nos espaços para ler livros e também participam ou criam apresentações teatrais”, explica Santos.

Uma sala também foi transformada em brinquedoteca, além da criação de uma sala de projeção e que também oferece jogos como o xadrez, por exemplo. “São pequenas atitudes que significam muito para os alunos e o interessante foi notar que eles cuidam dos ambientes”, disse.

Por fim, outra medida adotada foi a criação de uma espécie de relatório das aulas. No geral, cada professor coloca “caretas” para mostrar o rendimento dos alunos. “Percebemos que a indisciplina caiu e o rendimento aumentou. Quando a sala tem rendimento maior criamos até premiações, tudo com objetivo para estimular o aprendizado e o ensino”, finaliza Santos.