Erosão ameaça ponte da Av. Goffredo T. Silva Telles

As chuvas acima da média registradas em maio danificaram a ponte da Avenida Goffredo Teixeira da Silva Telles, Jardim Nações, zona sul, e parte...

Compartilhe em suas redes sociais!

As chuvas acima da média registradas em maio danificaram a ponte da Avenida Goffredo Teixeira da Silva Telles, Jardim Nações, zona sul, e parte da calçada está interditada para pedestres. A Secretaria Municipal de Obras prevê manutenção no prazo de 30 dias.

Segundo o secretário de Obras, Celso Canassa, a manutenção prevê 30 dias devido à burocracia para abrir processo de licitação para contratar empresa que será responsável pela obra. Enquanto isso, os moradores de bairros que ficam na região do Jardim das Nações e também do Jardim Universitário precisam de ateção redobrada ao caminhar pelo local.

Tribuna conversou com moradores na tarde de ontem (12) e todos confirmaram os riscos ao caminhar pela ponte. De acordo com uma moradora da Rua José Sotini, o risco de atropelamentos aumentou sem a calçada. “Como ela está interditada é preciso caminhar pela rua, mas nem todos os motoristas respeitam os pedestres e por isso é preciso atenção”, disse a munícipe que pediu anonimato.

Outros moradores relataram mesmo problema, constatado pela reportagem. Segundo Canassa, a chuva que destruiu parte da ponte caiu entre os dias 19 e 20 de maio. De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil na data citada, o acumulado ficou acima dos 70 mm (milímetros) em apenas 24 horas.

“Foi um volume de chuva elevado e não esperado para o mês de maio, que é mais seco. Na ponte existem bocas-de-lobo, mas não conseguem mais dar conta do volume de água quando a chuva cai mais forte”, explica.

Canassa disse ainda que a Prefeitura reconhece a situação do local e aponta falta de planejamento das antigas administrações. “A ponte precisa de uma obra mais ampla, porém não temos recursos suficientes para realizá-la. A solução para evitar que a erosão aumente será abrir o solo com uma retroescavadeira para saber a situação das galerias pluviais”, detalha.

No mesmo dia do temporal, a Defesa Civil monitorou o local e colocou cavaletes de sinalização, além de faixas amarelas. A medida impede trânsito de pedestres na calçada e alerta para os próprios motoristas que trafegam pela avenida. “Caso ocorra como planejado, a obra pode começar em até 30 dias”, finaliza Canassa.

Prefeitura estuda parceria com Estado para obra ampla

A Secretaria Municipal de Obras reconhece que a manutenção que será feita na ponte não garante novas erosões. Para tentar executar a obra necessária para acabar com o problema, a Prefeitura participa de reuniões com o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) para fechar possível parceria.

O estudo é amplo e demanda alto investimento, mas a parceria pode contribuir para solução de problemas semelhantes. Segundo André Anitelli, engenheiro civil da Secretaria de Obras, o primeiro levantamento prévio inclui somente três pontos diferentes do Córrego do Andrezinho.

“Este levantamento não inclui somente a ponte da Goffredo e identifica até desassoreamento do córrego. Nossa equipe vai enviar para o Daee os pontos, que entrega para fiscais e que podem indicar a intervenção necessária. É preciso ponderar que toda intervenção em área de cursos de água depende de autorizações e licenças”, afirma Anitelli.

O engenheiro cita que a situação do Andrezinho é mais delicada, inclusive a ponte da avenida citada pela reportagem. “Ela tem problemas com formigas e o próprio córrego está sobrecarregado. Parte da parede da ponte caiu, que reduz seu reforço. A tubulação das águas pluviais tem capacidade inferior da necessária e durante as chuvas fortes a enxurrada passa por cima da ponte e invade e avenida”, finaliza.