Equipes do Samu e Águia prestam socorro na zona leste

O socorro a um jovem que caiu em uma cachoeira localizada na região de Conchal chamou atenção de munícipes na tarde de ontem (18), nas imediações da Avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela), zona leste.

A ocorrência estava em andamento até o fechamento desta edição, porém Tribuna apurou que os primeiros socorros foram feitos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda em Conchal.

Com a gravidade sofrida pela vítima, o Águia da PM (Polícia Militar), com base em Campinas, foi acionado a ajudou no atendimento em uma área que fica entre a Rodovia Wilson Finardi (SP-191) e a Avenida Luiz Carlos Tunes (Novela). Após os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado para um hospital localizado na cidade de Sumaré, na RMC (Região Metropolitana de Campinas).