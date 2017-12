Equipe Motonil lança piloto de 8 anos para temporada de 2018

Filho de peixinho… O garotinho Cauã Pavan Buzo, de 8 anos de idade, deu seu primeiro passo para se tornar um piloto de motovelocidade,...

Filho de peixinho… O garotinho Cauã Pavan Buzo, de 8 anos de idade, deu seu primeiro passo para se tornar um piloto de motovelocidade, ao participar no último domingo (26) de uma prova do Campeonato Super Bike Brasil, categoria Honda Júnior Cup, em Interlagos, envolvendo crianças de 8 a 12 anos.

Cauã é filho de Fábio Buzo, mecânico da Motonil Motors, que já atua no mundo da motovelocidade com uma equipe própria na disputa dos principais campeonatos do Brasil. Os tios “corujas” Amarildo e Nivaldo (Ferpa) também acompanham de perto essa iniciativa do garotinho.

Antes de tomar essa decisão, Cauã tentou correr de motocross. Ele participou de uma prova em Bragança Paulista/SP, em junho deste ano, e foi o vencedor da categoria até 125 cc, correndo com uma Yamaha TTR 125.

Seu desejo era mesmo a motovelocidade, mas dependia de alguns testes a serem aprovados pelos organizadores das provas da Júnior Cup. Por isso ele foi a Interlagos no último final de semana, junto com a equipe Motonil, para participar dos treinos na sexta-feira (24). A moto é uma Honda CG 160 cc, disponibilizada pelos próprios organizadores a todos os pilotos.

“Aprovado” na sexta, ele pode participar do treino classificatório no sábado (25). Garoando, acabou caindo e precisou largar na 20ª colocação, mas fez uma boa corrida e chegou em 14º. A comemoração foi geral entre os familiares e amigos no paddock do autódromo.

O pai Fábio e a esposa Luciana estavam apreensivos num primeiro momento. “Trabalhar para outros pilotos é uma coisa, mas ver seu próprio filho na pista é complicado. Eu tinha medo, tremia e suava… Mas a decisão é dele. Depois dos testes de sexta e sábado eu cheguei pra ele e perguntei: ‘você quer mesmo correr?’ Ele sempre gostou, está se dedicando, então nós estamos apoiando”, comentou Fábio Buzo. Agora é esperar março de 2018 para começar a temporada de corridas.

Títulos no fim da temporada

Além dessa prova envolvendo jovens pilotos, Interlagos foi palco de outras corridas valendo pelo Campeonato Brasileiro de Motovelocidade no final de semana. A equipe Motonil Motors encerrou a temporada 2017 com conquista de título.

Mateus Barbosa venceu a prova e sagrou-se campeão na categoria Ninja 300. Na mesma prova, Kioman Munhoz foi o 4º na prova e vice-campeão geral. Na categoria 1000 cc EVO, Pablo Nunes foi o 3º e também vice-campeão geral. Na 500 cc, Márcia Reis foi a 4ª colocada e 3ª no geral. E Rodrigo de Giovani foi o 3º na prova de 1000 cc Light e 3º na classificação geral da temporada. Mateus Barbosa também correu na categoria R3, chegou em 3º e foi o 5º lugar geral do ano.

A Motonil Motors contou com os patrocínios da Ecoflex, Grupo Souza Lima, Militec-1, Goldmac e Usatec BSB.