Equipe de futebol feminino de Araras disputa campeonato em Leme

A equipe de Futebol Feminino da APA (Associação Poliesportiva de Araras) fará sua estreia amanhã (terça feira, 15) às 19h30 no campeonato realizado pelo Sesi. A disputa na fase municipal acontece na cidade de Leme/SP, os vencedores terão acesso à fase regional e em seguida estadual.

A APA garantiu sua vaga na modalidade Futsal Feminino e ao lado de quatro equipes de indústrias da região, e os representantes garantem que ela entrou na competição buscando o título.

Os jogos serão no Ginásio de Esportes Valdomiro Macarenko e terá início às 19h30, o primeiro jogo será contra a equipe Madeiranit da cidade de Leme/SP.

As atletas selecionadas são moradoras da cidade de Araras/SP. Como o projeto é de cunho social e sem fins lucrativos, a APA realiza os treinamentos no campo society do Iko Sport’s, todas as quartas a partir das 21h e aos sábados a partir das 08h30.

Quem tiver interesse em participar dos treinamentos de futebol feminino, basta acessar o Facebook da APA e enviar seu nome para integrar as outras atletas.

O projeto conta com 45 meninas inscritas e o objetivo é aumentar ainda mais, proporcionando as participantes integração social, ampliando o rol de amizades e sobretudo, fornecer subsídios para desenvolver as capacidades motoras das jovens.