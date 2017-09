Equipe de engenharia da Uniararas faz teste com aeronave no Aeroporto

Este sábado pode ser um dia marcante para a equipe da Iuna Aerodesign, grupo que envolve cerca de 30 alunos dos cursos de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Este sábado pode ser um dia marcante para a equipe da Iuna Aerodesign, grupo que envolve cerca de 30 alunos dos cursos de engenharia da FHO/Uniararas em projetos de aerodesign. Isso porque eles farão um teste prático da aeronave não tripulada que estão desenvolvendo para participar de mais uma edição da SAE Aerodesign Brasil.

O teste de voo está agendado para a tarde deste sábado, no Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini, e o objetivo é gravar um vídeo com a aeronave voando, um dos requisitos para garantir presença na SAE Aerodesign Brasil, que acontecerá entre 26 e 29 de outubro, no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) de São José dos Campos/SP.

Segundo o professor Alan Ribeiro dos Reis, orientador do projeto da FHO/Uniararas, os alunos estão cuidando dos últimos detalhes para que o teste de hoje obtenha sucesso. O grupo estará logo de manhã no Aeroporto preparando o equipamento para o voo, agendado preliminarmente para ocorrer a partir das 12h30.

A equipe ararense está competindo na categoria Regular do SAE Aerodesign, que tem motor específico pré-definido, geometria específica e limites de dimensões, além da obrigatoriedade de carregar determinado peso durante o voo. Além da Regular, a competição nacional tem também categorias Aberta e Micro.

O SAE Aerodesign Brasil é uma competição que envolve estudantes de engenharia de universidades públicas e particulares, e as melhores participam da competição internacional, que ocorre nos Estados Unidos.

O projeto do SAE tem o intuito de despertar o interesse nos estudantes para colocar em prática tudo o que é aprendido em sala de aula, espírito de trabalho em grupo, além de seu conhecimento ético e profissional e a questão da pró-atividade (capacidade de liderar e tomar decisões).

O campeonato se divide em suas etapas: Competição de Projeto e Competição de Voo, sendo avaliados por engenheiros aeronáuticos, baseando-se na concepção do projeto (planejamento e discussões) e avaliação da aeronave (como foi construído até o projeto final).