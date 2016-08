Entregue em julho, chuva destrói obra para conter erosão

Parte da obra que foi construída para conter o avanço de uma voçoroca (erosão) na APP (Área de Preservação Ambiental) que divide os bairros...

Parte da obra que foi construída para conter o avanço de uma voçoroca (erosão) na APP (Área de Preservação Ambiental) que divide os bairros Chácaras Maria Rosa e Bosque de Versalles, zona sul, foi destruída pelas chuvas que caíram na cidade em duas ocasiões. A obra foi entregue no fim de julho.

Ela foi executada pela empresa Oliveira & Dias – vencedora do processo de licitação – e o custo foi de R$ 120 mil. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, foram implantados taludes com pedras para segurar as margens, além da construção de um rachão – espécie de muro de arrimo. Também foram recompostos o gramado e parte da vegetação que fica nas margens do córrego.

Para reduzir a velocidade da enxurrada que desce dos bairros mais altos e que ficam na região do Jardim Bela Vista, foram implantados blocos de concreto -conhecidos na engenharia como “gabão”. Eles foram levados pela enxurrada e parte do gramado das margens também foram levados pelas águas.

Segundo Isabel Cristina Rodrigues, residente em uma residência que fica na rua Antonia Maria Milanelo, Bosque de Versalles, a enxurrada começou a destruir a obra durante a chuva registrada no dia 15 de agosto, feriado municipal. “A primeira chuva já levou alguns blocos de concreto e a chuva do último fim de semana apenas piorou a situação”, disse.

O secretário de Planejamento, Fábio Franco, disse que a Prefeitura reconhece que a empresa errou na instalação dos “gabões”, tanto que não executou o pagamento conforme contrato do processo de licitação. “Ela terá que consertar o erro do projeto para depois ser realizado o pagamento. Os gabões deveriam ter sido ancorados no subsolo, mas não foram feitos de forma adequada e não resistiram a chuva”, explicou Franco.