Entidades assistenciais de Araras terão R$ 276 mil do Estado

Nove entidades assistenciais de Araras receberão do governo estadual, via Prefeitura, até a metade deste ano, um total de R$ 276,6 mil, divididos...

Compartilhe em suas redes sociais!

Nove entidades assistenciais de Araras receberão do governo estadual, via Prefeitura, até a metade deste ano, um total de R$ 276,6 mil, divididos em parcelas mensais. O montante foi estabelecido em extrato publicado esta semana no Diário Oficial do Município, pela Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social.

No documento, a pasta informa que está dispensando as entidades beneficiadas com os recursos, do chamamento público imposto pela Lei Federal 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico de parcerias entre poder público e organizações sociais.

Chamada de Marco Regulatório de parcerias, essa legislação vem causando verdadeiras revoluções no terceiro setor, obrigando entidades tradicionais não só na assistência social, mas também em áreas como educação, esporte e cultura, entre outros segmentos, a passar por um complexo processo de seleção de projetos para, sendo selecionadas, terem direito a receber dinheiro público para ajudar no financiamento de suas atividades.

No caso de Araras, as entidades citadas no extrato publicado pela Prefeitura são organizações de longa tradição em suas áreas de atuação e, há muitos anos, vinham celebrando convênios com a Prefeitura para receber inclusive recursos municipais, que não são alvo do documento publicado esta semana.

Elas foram dispensadas de passar pelo chamamento público, segundo a Ação e Inclusão Social, com base no artigo 30 da lei do Marco Regulatório que, em seus incisos III e VI, explicam quando essa dispensa pode ocorrer: Inciso III: “quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer sua segurança” e VI: “no caso de atividades voltadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política”.

Com a publicação desse extrato, a Prefeitura viabiliza a assinatura de termos de colaboração retroativos ao início deste ano, uma vez que o documento especifica que a parceria está sacramentada desde 2 de janeiro deste ano, até o dia 30 de junho.

Confira as entidades e o valor que receberão até 30 de junho de 2018

Nome da entidade Valor total para o semestre (R$) Associação Madalena de Canossa 46.951,67 Associação Amigos das Crianças de Araras – Amcra 39.969,47 Associação Casa do Idoso São Judas Tadeu 24.040,28 APAE – Araras 29.858,4 Ceren José Canzi Júnior 7.273,2 Centro Social e Educacional Romana Ometto 35.799,96 Fundação N. Sra. Do Patrocínio 24.218,72 Fundação Antonio Luiz Sayão – Residência Inclusiva 30.000 Lar Nova Vida de Araras 38.516,88 Total: 276.628,58

Fonte: Diário Oficial do Município