Ensino avança, mas é preciso mais!

A educação ocupou manchetes dos principais jornais do Brasil na semana passada, com a divulgação dos dados referentes aos resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2015, feita pelo MEC (Ministério da Educação) em 8 de setembro.

O Ideb é o principal indicador da qualidade do ensino fundamental e médio de todo o País, e permite avaliar se os estudantes estão aprendendo e passando de ano. A análise leva em consideração o rendimento escolar dos alunos e inclui taxas de aprovação, reprovação e abandono, e médias das notas e desempenho na Prova Brasil.

Em Araras, foram avaliados alunos de escolas de ensino municipal e estadual, e que estão matriculados nas salas do primeiro ciclo do Fundamental – até 4ª série/5º ano – e ciclo final do Fundamental – 8ªsérie/9ºano. O resultado é animador para o primeiro caso e sem motivo para festas no segundo.

Todas as escolas analisadas do 1º ciclo estão com Ideb acima da média nacional – de 5,2 – e as de Araras até passam do índice 5 e muitas estão no 6 – considerado ideal e registrado em países desenvolvidos. Algumas, inclusive, estão acima deste patamar e ultrapassam 7! Ou seja: o avanço foi contínuo e progrediu desde 2011, quando começou a ser divulgado.

Mas o ponto que merece – ou não merece – destaque é o segundo ciclo do Fundamental, que não avançou adequadamente nos dois últimos anos e necessita, urgentemente, de investimentos mais amplos do poder público – governos estadual e municipal. A maioria das escolas analisadas até avançou, mas muito pouco, e algumas até sofreram retrocesso. Há escolas que não chegam ao índice 5, outras estão ainda em 4.

Tamanha discrepância entre as expectativas e a realidade apenas mostra a urgência de se implementar mudanças, tanto no formato como no conteúdo deste nível de ensino. Os dados mostram que os alunos aprendem de forma significativa nos primeiros anos da alfabetização, mas quando chegam na reta final – antes do ensino médio – estagnam e até retrocedem.

O Ideb permite mostrar a importância que a sociedade brasileira obteve ao analisar de forma comparativa a qualidade do ensino ofertado nas escolas. Mas é preciso atualização e aplicar políticas públicas de longo prazo para atrair e reter os jovens na sala de aula, principalmente na fase da adolescência, onde justamente são constatados o atraso e grande evasão escolar.

É importante também ressaltar que tais políticas não devem ser imediatistas e ideológicas, que apenas servem como propaganda para serem utilizadas durante as campanhas eleitorais. O compromisso com a educação deve ser de todos, e distante da plataforma de interesse dos partidos e políticos.