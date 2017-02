Enfim, um escritor sem estilo

“Um dia eu encontrarei as palavras certas e elas serão simples”. (Jack Kerouac) Vez ou outra sou abordado por leitores das mal digitadas...

Vez ou outra sou abordado por leitores das mal digitadas linhas que revelam, digamos, meu outro lado da Lua.

Por sinal, essas aproximações são fundamentais para que meu barco navegue em águas tranquilas. As manifestações de gentileza das pessoas, não vou negar, sempre despertam em mim certa vaidade, aquela vaidade cuja degustação o bom Deus concede 50% de desconto.

Sobreditas aproximações costumam ocorrer no centro da cidade, área urbana onde pratico meus minicoopers sem suar no sovaco. Deambular de guichê em guichê, assim como vagar de um caixa eletrônico a outro, é um exercício perfeito: o desodorante nunca se transforma em uruca e, mais importante, é possível levar o resto do dia sem dor nas pernas.

Recentemente estava eu posto em desassossego em razão de um boleto quando uma senhora avizinhou-se de mim e passou a comentar as garatujas que perpetro semanalmente nessas duas colunas que sustentam as coisas que saem do meu coração— sim, coração porque certamente carrego dentro do peito um coração; não razão, porque seguramente em algumas ocasiões não a possuo na dose correta.

No meio da conversa aquela educada senhora observou, não sem antes se desculpar minimamente três vezes, que meu vocabulário “não é para qualquer um”. “Você usa palavras muito difíceis”, arrematou ela.

Depois de darmos os trâmites por findos, voltei para casa com a lâmina da franqueza lancetando meus pensamentos; diria até que incendiando-os com mais violência que o sol do meio-dia que banhava nossas desprotegidas cabeças enquanto proseávamos.

No silêncio do estúdio — não é frescura, o nome é esse mesmo — que acolhe meus projetos menos ambiciosos, fui interpelado pela autocrítica, exercício do qual os homens costumam fugir para não dar de cara com eles mesmos.

Abro parênteses. Penso que a autocrítica sempre foi, a todo momento é, e eternamente será, a prática essencial na correção de rumo em qualquer tipo de atividade humana. Até porque, como poetou Petrarca e mais tarde Fernando Pessoa imortalizou, navegar é preciso, viver não é preciso. Fecho parênteses.

Vamos lá. De fato meus textos não são fáceis. Nem difíceis. São como são.

Não escolho as palavras, elas me escolhem. Não se trata de ataque de arrogância, de gastança de afetação. As coisas funcionam dessa maneira para todos indistintamente, ou seja, para quem escreve e para quem lê.

A sonoridade das palavras, eis o ponto e a chave para abrir minha escrita. “A importância de uma coisa”, lecionou Manoel de Barros, “não se mede com fita métrica nem com balanças nem barômetros etc. A importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós”.

Por mais que me esforce — Deus sabe quanto isso é verdade — não consigo me desfazer dos badulaques que meus professores de Português enfiaram nesse baú chamado “cabeça”. Mesmo assim erro. Muito. No texto da semana passada, por exemplo, cometi um erro de concordância terrível.

Quem aprecia garimpar erros em uma escrita, vez ou outra encontrará vestígios de minhas derrapadas gramaticais.

Tem dias, como cantou Chico, que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Pode acontecer de, nesses dias, aflorar a desgraça de não me fazer entender. Como disse conhecido jogador, “quando o psicológico não está bom, é difícil jogar bem”. “E quando o psicológico está bem, por que você não marca?”, perguntou o repórter. “Bem”, atacou o craque, “aí o psicológico não manda, aí é ruindade minha mesmo”. Perfeito!

Enfim, em se tratando de vocabulário — lembrem-se, crianças, o estilo é o homem — não descarto a possibilidade de não estar me fazendo entender.

Um dia eu encontrarei as palavras certas e elas serão simples. Nesse dia o mundo finalmente conhecerá, como no título da famosa coluna assinada por Millôr Fernandes, um escritor sem estilo.

Bom dia!