Enfermagem é o curso mais concorrido do Alberto Feres

Levantamento do Centro Paula Souza de São Paulo mostra que o curso técnico em enfermagem é o mais concorrido da lista oferecida pela Etec Prefeito Alberto Feres, no Jardim Cândida, zona oeste. O vestibulinho aconteceu no dia 18 de dezembro.

Os dados são referentes ao total de inscritos que concorrem a uma das 40 vagas oferecidas pela escola para o primeiro semestre de 2017. Segundo a Paula Souza, 267 inscrições foram realizadas e a disputa é de 6,68 candidatos por vaga. O curso é noturno e gratuito e na prova do atual semestre o curso também foi o mais procurado.

Depois da enfermagem o mais procurado é o curso de mecatrônica – este integrado ao ensino médio. São ofertadas 40 vagas e 5,05 concorrem cada vaga. O terceiro curso mais procurado para as aulas com início no próximo semestre é o técnico em nutrição e dietética, com 162 inscritos e 4,06 candidatos disputando uma vaga – 40 no total.

Além dos três cursos citados, a Escola Alberto Feres também oferece vagas para: açúcar e álcool (40 vagas), eletrotécnica (40 vagas), mecânica (40 vagas), meio ambiente integrado ao ensino médio (40 vagas) e química integrado ao ensino médio (40 vagas).

Unidade da cidade de São Paulo tem maior disputa por enfermagem

Ainda de acordo com a Paula Souza, o curso técnico em enfermagem da Etec Carlos de Campos, que fica na cidade de São Paulo, é o mais concorrido dentre todas as escolas técnicas do Estado de São Paulo. são 33,38 candidatos disputando uma vaga.

Também em São Paulo está outra grande procura, sendo o curso de mecatrônica o mais procurado na Etec Martin Luther King, com 914 inscritos e 22,85 pessoas disputando uma vaga.

Administração lidera procura na escola Cesário

Além dos cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza na Etec Prefeito Alberto Feres, no Jardim Cândida, zona oeste, outros três também são ofertados e as aulas acontecem na EE Doutor Cesário Coimbra, Centro.

De acordo com mesmo levantamento divulgado pelo Paula Souza, o curso mais disputado no Cesário Coimbra é administração. Para o primeiro semestre de 2017, foram efetuadas 143 inscrições e 3,58 candidatos disputam cada vaga – 40 no total e com aulas no período noturno.

O segundo mais procurado na unidade do Cesário Coimbra é o curso técnico em informática, com aulas que também serão ministradas no período noturno. Foram recebidas 82 inscrições e a disputa por vaga é de 2,05 – 40 vagas no total.

Vestibulinho acontece em 18 de dezembro

O Centro Paula Souza informa que as provas estão agendadas para o domingo (18) e começam às 13h30. O gabarito oficial da prova será divulgado às 18 horas do mesmo dia pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Em 19 de dezembro está agendada a divulgação do gabarito oficial para acesso as vagas remanescentes do 2º módulo, também pelo mesmo site. A lista com classificação geral será divulgada no dia 12 de janeiro e no dia 18 de janeiro será divulgada a lista da classificação geral de todos os cursos.

No processo seletivo das Etecs para o primeiro semestre de 2017, mais de 322 mil inscritos de todo o Estado de São Paulo vão disputar uma vaga para o ensino médio, técnico, técnico integrado ao médio e especialização técnica, além de vagas remanescentes de segundo módulo.

Cursos oferecidos no Cesário Coimbra Administração Período: noite, 40 vagas Administração Período: noite, vagas remanescentes Finanças Período: noite, 40 vagas Informática Período: noite, 40 vagas Recursos Humanos Período: noite, vagas remanescentes