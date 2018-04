Energia das Usinas supriria 27% do consumo de Araras

Bioeletricidade gerada pelas usinas Santa Lúcia e São João é exportada para rede e seria capaz de responder por 30% do consumo ararense da...

Da mesma cana que se produz, há séculos, o açúcar, o Brasil extrai hoje o etanol e a energia elétrica e se transforma no celeiro das inovações em energias renováveis. O bagaço resultante do processamento da cana-de-açúcar é totalmente reaproveitado nas usinas de Araras e vira bioeletricidade, que inclusive abastece a rede pública da cidade.

A energia gerada a partir do bagaço da cana é considerada uma energia limpa, ou seja, não poluente, como os derivados do petróleo e do carvão. De acordo com a Elektro, Araras consumiu 471.198.605 MW (megawatts) em 2017. As duas termoelétricas de Araras, produziram juntas 126.269 MW na safra do ano passado. A Usina São João produziu 79.214 MW e a Santa Lúcia 47.055 MW.

A história das termoelétricas ararenses está ligada a família Ometto. Em 1955, quando a cidade sofria com a constante falta de energia, Hermínio Ometto inaugurava a Usina Termoelétrica Ararense. Praticamente 60 anos depois a agroindústria de sua família, a Usina São João, colocava em operação uma nova unidade de cogeração de energia. A produção de bioenergia, que até então, era utilizada para consumo próprio, começaria a ser exportado para a rede pública. Em 2016 foi a vez da Usina Santa Lúcia. O grupo lançou a JO Bioenergia, ligada a outra parte da família Ometto, e a bioeletricidade gerada deixaria de atender apenas a demanda interna e seria exportada para distribuição.

A diferença entre a termoelétrica dos anos 1950 e das atuais é a fonte de energia. Os derivados da cana são considerados matéria-prima de energia “limpa” por não ser combustível fóssil como o carvão, o óleo e o gás. “O bagaço de cana é uma alternativa de geração de energia aliada à preservação do meio ambiente. Energia renovável”, explicou o gerente agroindustrial da São João, Humberto Carrara.

Atualmente, a bioeletricidade gerada nas usinas é utilizada no processo industrial das mesmas e o excedente é comercializado. Dados da São João apontam que 21.047 MW foram exportados para a rede pública e vendidos para a Elektro. Já a JO Bioenergia, subsidiária da Usina Santa Lúcia, exportou 24.629 MW. O processo de comercialização da JO é feito por uma empresa terceirizada e pode abastecer qualquer lugar do Brasil.

A Usina São João informou que investiu aproximadamente R$ 130 milhões em modernização do parque industrial, entre 2013 e 2014, para poder exportar bioenergia. Já a Santa Lúcia investiu cerca de R$ 50 milhões.