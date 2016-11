Enem 2016 tem mais de 4 mil inscritos em Araras

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), informa que 4.095 pessoas estão...

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), informa que 4.095 pessoas estão inscritas para as provas em Araras. Em todo o Brasil o MEC (Ministério da Educação) informa que são 9,2 milhões de inscrições – um recorde. As provas serão aplicadas hoje (5) e amanhã (6).

A presidente do Inep, Maria Inês Fini, disse que é a segunda maior incidência de inscrições do exame desde sua criação e o primeiro recorde tinha sido registrado em 2015. O Enem é composto por quatro provas objetivas e cada um tem 45 questões de múltipla escolha, além da redação.

Hoje serão aplicadas as provas de ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Amanhã serão os exames de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias e a redação. Nos dois dias as provas começam às 13h30 (horário de Brasília/DF) e os portões serão abertos ao meio dia.

Em Araras serão diversos locais para realização da prova e são determinados pelo próprio Inep. A assessoria de comunicação do Inep disse para Tribuna que não informa quantidade e nem os locais onde serão aplicas as provas em Araras, mesma atitude adotada em todas as cidades do Brasil.

Porém, os endereços dos locais foram liberados e cada inscrito pode realizar a consulta no site do participante e com número do CPF (Cadastro da Pessoa Física) e senha pessoal. Tribuna apurou que várias escolas estarão abertas para receber os inscritos que farão as provas como a Escola Estadual Professora Maria Rosa Nucci Pacifico Homem, no Parque das Árvores, zona norte, e a Emef Professor Joel Job Fachini, no Jardim das Nações.

Calendário das provas

5 de novembro: ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

Tempo para a prova: 4h30

6 de novembro: linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias.

Tempo para a prova: 5h30

O que levar no dia?

Cada Participante deve ter em mãos caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, obrigatória para o Exame. O uso de outra cor poderá comprometer a leitura ótica do Cartão-Resposta.

Documento de identificação original com foto válido – conforme especificado no Edital, e Cartão de Confirmação da Inscrição.

Atenção para abertura e fechamento dos portões

Abertura: 12 horas

Fechamento: 13 horas

Início das provas: 13h30

Sabatistas: devem comparecer aos locais das provas no mesmo horário dos demais participantes.

Fonte: Inep/Enem 2016

Casal mantém rotina de estudos de 15 horas diárias

Dentre os 4.095 inscritos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em Araras está o casal de namorados Mayra Daniele Trevisan Bernardo, 18 anos, e Rafael Nunes da Silva, 17 anos.

Ambos são alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Anglo e há um ano a rotina diária inclui livros, cadernos, apostilas, provas simuladas e aulas assistidas pela internet. Mayra vai encarar o desafio do Enem pela terceira vez, pois nas edições anteriores (2015 e 2014) prestou a prova como treineira – quando realiza a prova antes de concluir o ensino médio.

“Chama atenção o tempo de cada dia de prova – de 4 a 5 horas – além da complexidade das questões”, disse Mayra. Com o namorado, ela freqüenta as aulas do ensino médio no período da manhã, além das aulas extras aplicadas no período da tarde e também estudos em casa à noite.

“Nossa rotina de estudos chega a quase 15 horas, depende do nível de estresse que enfrentamos, principalmente pela carga de informação que somos obrigados a ter”, explica Rafael que passará pelo Enem pela primeira vez neste ano. “A ansiedade está alta”, revela.

Além da rotina de estudos para o Enem, o casal também precisa se dedicar para as provas e trabalhos que são aplicados no último ano do ensino médio. “É preciso ter disciplina, pois não é fácil conciliar ambos objetivos”, avalia Mayra.

Mayra pretende cursar medicina e está de olho em duas universidades: a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Para conseguir pontuação para o vestibular, Mayra disse que precisa conseguir, pelo menos, 800 pontos no Enem 2016 – que vai até mil pontos. “Não é fácil, pois ao contrário do que muitos imaginam, a avaliação do Enem não é simples e sinto que desde a primeira prova, em 2014, o conteúdo está mais rígido”, explica Mayra.

Rafael também está de olho nas vagas das duas universidades públicas, mas para o curso de direito. “Tudo depende da concorrência de cada vestibular”, enfatiza. Apesar de estudarem rotineiramente há um ano, o casal não deixou de lado os livros e ontem (4) – último dia antes do Enem – eles participaram de um “intensivão” com aulas pela internet de 12 horas.

“A ansiedade está alta, mas é preciso paciência para encarar a maratona de provas de dois dias”, avalia Rafael, que prestará o Enem na Escola Estadual Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem, no Parque das Árvores, zona norte. A namorada estará do outro lado da cidade, na Emef Professor Joel Job Fachini, no Jardim das Nações. “Para quem for prestar pela primeira vez recomendo paciência e muita calma”, orienta.