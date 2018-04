Encontro Um encontro com parte da alta cúpula do governo Pedrinho Eliseu (PSDB), ocorrido nesta semana na sede do Saema (Serviço de Água, Esgoto...

Um encontro com parte da alta cúpula do governo Pedrinho Eliseu (PSDB), ocorrido nesta semana na sede do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), causou reboliço no meio político durante a semana. O encontro, em local considerado discreto, acabou revelado a diversos grupos políticos. A oposição ao governo garante que o assunto abordado foi o de novas eleições para prefeito de Araras. O encontro teria contado até com a presença do presidente da Câmara, Pedrão Eliseu (DEM), pai do prefeito e eventual prefeito interino – caso a Justiça determine a saída do prefeito de Araras do cargo.

Reforma administrativa

A cúpula do governo garante: o encontro não teve absolutamente nada de político e tratou mesmo da reforma administrativa que a administração municipal pretende realizar. O local escolhido, aliás, não seria por acaso: a ideia teria sido um lugar mais discreto mesmo, para evitar interrupções nos debates e no alinhavamento do texto final. A ideia é mandar o quanto antes um projeto de reforma para a Câmara, segundo os governistas, para corrigir diversas falhas no atual ordenamento. A presença de Pedrão Eliseu no Saema, aliás, teria o objetivo de inteirar o presidente do Legislativo sobre os pontos do projeto, para que ele saiba item a item e explique aos vereadores, permitindo uma reforma com votação tranquila.

Apoio

Nos bastidores da Câmara ainda corre a fofoca de que os vereadores da base, Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Elias – Du (PHS) estão chateados com o governo, já que esperavam que suas demandas tivessem uma atenção redobrada. Publicamente, a relação da dupla com o prefeito é amistosa e há até troca de elogios. Vale destacar que é praticamente nula a possibilidade de que ambos abandonem o governo, mas ainda assim a dupla ainda estaria esperando um pouco mais de atenção do Executivo – afinal, o entendimento no meio político é de que a base precisa ter suas demandas atendidas prioritariamente.

Sessão por Facebook

Ganha cada vez mais força o entendimento dos vereadores de Araras de que as sessões da Câmara deveriam ser transmitidas ao vivo, via Facebook e YouTube. Isso porque alguns entendem que o custo é baixo, e o retorno é alto – além da exposição de cada um, a medida pode ainda ajudar muitos internautas a terem acesso às sessões. Hoje as sessões são transmitidas pela TV aberta, via TV Opinião, mas o custo é um pouco mais salgado – na casa dos R$ 200 mil. Estima-se que transmissões via Facebook e Youtube seriam complementares e não excluiriam a transmissão na TV aberta; e o custo seria relativamente baixo para a Câmara.

Encontro amigo

Bonezinho Corrochel (PTB) se encontrou há alguns dias com um “concorrente político” recente, o ex-vereador Irineu Maretto (PSD). Ambos foram concorrentes nas eleições de 2016, quando Bonezinho foi candidato a prefeito de Araras e Maretto candidato a vice-prefeito em uma aliança com o engenheiro Paulinho Nascimento. Apesar da concorrência em 2016, o clima agora está extremamente amistoso, e há quem aponte que Bonezinho e Maretto são apenas dois dentre os diversos políticos ararenses que estão se aproximando para a formação de um grupo político maior. O objetivo é sim apontar um candidato para governar Araras ocupando a cadeira de prefeito.

Só o Lula?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) move multidões: seja a favor ou contra. Mas inegavelmente move multidões… A última grande mobilização ao redor do nome dele ocorreu nesta terça-feira (3), quando milhares de manifestantes em todo o país fizeram calorosos protestos cobrando a sua prisão. Há, nesse caso, dois lados da moeda: tais protestos, de fato, não mobilizam o público quando Aécio Neves (PSDB) reassumiu sua vaga no Senado, mesmo com áudio escandaloso contra ele, ou Michel Temer (PMDB) se manteve na presidência, mesmo com uma conversa no mínimo comprometedora. Já contra Lula, que também não tem nada de “santo” na história, há uma intensa mobilização, na tentativa de também minar o PT. Por outro lado, PT, Lula e demais lideranças da esquerda se vitimizam com a situação, como se fossem alvos inocentes da ira do brasileiro. Ao que parece, parcela da população brasileira desenvolveu uma aversão contra Lula, que mais produtivo seria se fosse dissipado entre o petista e outras lideranças políticas que cometem atos tão inescusáveis quanto os do petista.

Parque da Cascata

Com algumas acusações de moradores do Parque da Cascata – de que haveria “forçação de barra” para removê-los de seus imóveis na região – a Câmara, a Prefeitura e até o Ministério Público se envolveram na questão e o Legislativo tem aberto as portas para ouvir os moradores e buscar o consenso. A vereadora Deise Olímpio (PSC), aliás, cobrou na última Sessão da Câmara que todos os moradores do Parque da Cascata participem de uma reunião neste domingo (8), às 9h, na própria Cascata. A advogada ainda sugeriu aos moradores que não assinem nenhum documento antes da reunião. Marcelo de Oliveira (PRB) foi mais crítico sobre a situação e se mostrou insatisfeito com o rebaixamento de algumas ruas da Cascata (segundo ele, uma chuva mais forte poderá danificar os imóveis). José Roberto Apolari (PTB) se disse empenhado em buscar uma solução, e Romildo Borelli – Baiano (PSD) garantiu que o Departamento de Urbanismo da Prefeitura está fazendo o cadastro dos moradores. Agora espera-se um consenso entre o empreendedor que adquiriu a área, moradores e Prefeitura.

Nova identidade

O mais novo partido de alguns ararenses, o PPL (Partido Pátria Livre), deve agora montar sua estrutura ao redor de alguns dissidentes de outras legendas na cidade, como PSB, PSol e PC do B. O PPL foi registrado em 2011 e até houve uma sucessão de filiações em Araras, mas boa parte dessas filiações não teve qualquer afinidade ideológica – e a ideia de nomes da política ararense que se filiaram à legenda na época era “pegar” o partido. Porém o PPL se enfraqueceu novamente e perdeu a expressão em Araras depois disso. Agora o novo grupo de filiados pretende fortalecer a legenda e fazer valer a sintonia entre filiação e ideologia. Vale recordar que o PPL apoiou Marina Silva em 2014 – na chapa de Eduardo Campos (PSB), sendo que havia aliança entre Campos e o PPL. Agora a legenda deve apoiar o vice-governador Márcio França (PSB) nas eleições para governador do Estado e lançar João Vicente Goulart, filho do ex-presidente Jango (João Goulart) à presidência da República. Em Araras, a pretensão é ter uma candidatura a deputado.

Não será candidato

Cotado como possível candidato a deputado federal, Bonezinho Corrochel (PTB) esgotou sua chance de ser candidato. A lei eleitoral exige que todos candidatos devem se descompatibilizarem 6 meses antes da eleição em cargos de primeiro e segundo escalação da administração pública. Como Bonezinho hoje ocupa cargo de segundo escalão na Prefeitura de São Paulo e não se afastou, ele não pode mais ser candidato a deputado.

TORPEDO

“Espera-se que um tribunal resolva as questões da mesma maneira que ele decidiu no passado, ainda que os membros do tribunal tenham sido alterados ou se os membros dos tribunais tenham mudado de opinião”.

Da ministra do STF, Rosa Weber, citando o jurista Frederick Schauer, ao apontar a razão dela em votar de acordo com a decisão colegiada, mesmo sendo uma decisão contrária às suas próprias convicções