Empresas devem ajudar a manter combustível para serviços essenciais em Araras

A Prefeitura de Araras está em tratativas com empresários locais buscando uma alternativa para que não haja problemas em serviços essenciais na cidade. O...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Prefeitura de Araras está em tratativas com empresários locais buscando uma alternativa para que não haja problemas em serviços essenciais na cidade. O prefeito Carlos Jacovetti (Rede) já garantiu que teve conversas para não interromper serviços essenciais nas áreas de Saúde e Segurança.

Jacovetti confirmou à Tribuna nesta tarde de quinta-feira (24) que desde a manhã está conversando com empresários para que os serviços essenciais em Araras não sejam prejudicados com a greve dos caminhoneiros que ocasiona falta de combustíveis em Araras e na região – e atinge todo o Brasil.

O prefeito confirmou que conseguiu a colaboração de algumas empresas que se comprometeram a ajudar com diesel e até etanol. O prefeito explicou que a ideia é utilizar parte desse diesel para abastecer caminhões mantendo a coleta de lixo na cidade. O temor do prefeito é que uma falha na coleta possa ocasionar problemas piores.

Além disso a prioridade é manter em funcionamento as ambulâncias. Jacovetti confirmou que já conseguiu junto a três empresas colaboração com combustível. Elas pretendem ajudar a abastecer as ambulâncias. Uma empresa, por exemplo, vai ceder ao menos 1 mil litros de diesel para ambulâncias.

A Segurança Pública não deve ser afetada, já que outra empresa deve ceder etanol para que não haja falta de combustível em viaturas. Ou seja, uma empresa deve ceder álcool para a Guarda Civil Municipal.

Por precaução a Secretaria Municipal de Saúde já determinou que as ambulâncias só devem transportar os acamados e casos urgentes.

Além de problemas em serviços essenciais, os ararenses que estão com o tanque vazio se mostram apreensivos. Há postos de Araras que registram filas quase quilométricas – algumas passam dos 600 metros. Há registros de motoristas que estão em filas de postos de combustíveis há quase uma hora. Esse movimento começou a se intensificar mais severamente nos postos às 11h30, mas já desde as 8h há registro de filas em alguns estabelecimentos. Alguns postos confirmaram à Tribuna que não têm mais combustível.

Na manhã desta quinta-feira (24) o presidente do TCA, Élcio Rodrigues, confirmou que no início da semana “encheu” os tanques de combustível da autarquia, mas se o abastecimento não for normalizado, o diesel deve acabar em no máximo três dias. Por isso ele pretende adotar um intervalo maior entre as linhas de ônibus para evitar uma parada total no transporte coletivo local.

VEJA MAIS – Araras sofre com falta de combustível; ônibus do TCA e até ambulâncias podem parar

VEJA MAIS – Prefeitura confirma que apenas metade dos ônibus estão circulando

VEJA MAIS – Procon de Araras vai receber denúncias em caso de aumento de combustíveis