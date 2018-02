Com parte dos acionistas de Araras, Piraquê é vendida por R$ 1,55 bilhão

Empresários de Araras estão entre o grupo de executivos que bateram o martelo esta semana numa das mais comentadas operações de aquisição entre grandes...

Empresários de Araras estão entre o grupo de executivos que bateram o martelo esta semana numa das mais comentadas operações de aquisição entre grandes ‘players’ do setor de alimentos. A M. Dias Branco, líder nacional na fabricação de massas e biscoitos, comprou a Piraquê, fabricante de biscoitos situada no Rio de Janeiro.

A indústria fluminense, que em 2016 iniciou operações de nova fábrica em Queimados/RJ, tem 3500 funcionários e, no seu quadro societário, descendentes da família Ometto que controlam a Usina Santa Lúcia em Araras.

Na Revista Estudos Sociais, edição número 31, de 2014, os acadêmicos Armando Wilson Tafner Júnior e Fábio Carlos da Silva, no trabalho “Expansão da Fronteira Agropecuária do Oeste Paulista Para a Amazônia: a Trajetória dos Negócios da Família Ometto e seus Desdobramentos no Mato Grosso” relatam o quadro societário da época da fundação da Piraquê ainda nos anos 1950, pouco depois da fundação da Usina Santa Lúcia.

Nele constam como sócios da Santa Lúcia os filhos de Jerônimo Ometto – Inês Ometto Zancaner, Narciso Ometto, Almerinda Ometto Colombo e Maria Ometto Ferraz. Já na Piraquê o quadro incluía esses quatro filhos de Jerônimo mais Celso Colombo, marido de Almerinda.

Celso Colombo Filho, hoje diretor da Piraquê, confirmou à imprensa nacional, durante a semana, que a família resistiu por meses ao assédio de diversos compradores, e avaliou ser da M. Dias Branco a melhor proposta.

O valor da operação declarada em comunicado de “Fato Relevante” pela M. Dias Branco a seus investidores, foi de R$ 1,55 bilhão. A aquisição foi assunto de destaque durante a semana, tanto na imprensa nacional quanto em publicações especializadas em negócios.

Detentora de marcas como Adria, Estrela e Isabela, a M. Dias Branco, com sede no Ceará, ainda tem cerca de 70% de suas vendas concentradas nas regiões Norte e Nordeste, e justificou a compra da Piraquê como parte de sua estratégia para crescer nos mercados das regiões Sul e Sudeste.

A M. Dias Branco informou em seu fato relevante que a Piraquê teve um faturamento de R$ 717 milhões entre outubro de 2016 e setembro de 2017.

A aquisição ainda terá que passar pelo crivo do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que analisa operações com potencial para modificar a configuração do mercado em determinados segmentos.

Procurados para repercutir a decisão envolvendo sócios da empresa e também para comentar a operação, diretores da Usina Santa Lúcia não se manifestaram até o fechamento da edição impressa da Tribuna.

(Por Ana Maria Devides)

