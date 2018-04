Empresário poderá explorar relógios públicos do Centro

Empresário, porém, terá que reformar equipamentos, mas terá 20 anos para utilizar equipamentos veiculando publicidades neles e anúncios da Prefeitura A Prefeitura de Araras...

A Prefeitura de Araras decidiu outorgar, via decreto, a permissão de uso de relógios públicos paras quer os equipamentos sejam reparados e voltem a funcionar. Em troca o empresário poderá explorar publicidade nos relógios. Em troca da manutenção dos equipamentos o empresário terá o direito de utilizá-los por 20 anos.

A decisão foi tomada pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que outorgou a título precário, a Arnaldo José Perin, a permissão de uso pelo prazo de 20 anos de três relógios que hoje são considerados bens públicos – e por isso deveriam ter sua manutenção feita pela Prefeitura.

Agora os três relógios serão geridos pelo permissionário: o relógio que se acha instalado na Praça Barão de Araras, próximo à Casa da Cultura; o relógio digital, com temperatura, que se acha instalado na Praça Barão de Araras, próximo à Basílica Nossa Senhora do Patrocínio; e o relógio digital, com temperatura e umidade do ar, que se acha instalado no Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago Municipal).

O empresário terá que realizar a reforma completa dos bens públicos no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da publicação do Decreto (ou seja, até o início de maio); e ainda deve realizar a manutenção preventiva e corretiva durante o prazo de vigência da presente permissão, sem quaisquer ônus aos cofres públicos do Município.

Porém parte do projeto precisará de aprovação de Conselho municipal. Antes de iniciar a reforma completa do relógio que se acha instalado na Praça Barão de Araras, próximo à Casa da Cultura, o permissionário deverá submeter o respectivo projeto ao Comphac (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural), para análise e aprovação.

Nos três relógios o empresário poderá veicular publicidade comercial, “constando, preferencialmente, o nome, endereço e telefone do anunciante”. Para os anúncios é necessário seguir normas do Código de Posturas, que veda a propaganda ou publicidade de bebidas alcoólicas, cigarros e as de campanha de cunho político.

Para ter o direito de explorar os relógios (e a obrigação de mantê-los funcionando) o permissionário deverá arcar com todas as despesas referentes a materiais, equipamentos, mão-de-obra e outras necessárias para o perfeito funcionamento dos bens citados; satisfazer todas as exigências do Poder Público, sob pena de perda das faculdades ora concedidas; e submeter à aprovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas a publicidade que será veiculada nos relógios.

Ele ficará obrigado ainda a veicular nos equipamentos as campanhas de utilidade pública e de atividades culturais, esportivas, turísticas, educacionais, sociais e de lazer de interesse da Prefeitura Municipal, entidades autárquicas, assistenciais ou beneficentes do Município ou ainda, que tenham caráter popular, sempre que solicitado pelo Poder Público.

Caso o permissionário descumpra qualquer exigência da Administração Municipal, o Poder Público pode revogar a permissão e retomar a administração dos três relógios.