Empresa terá que explicar aumento das contas de água

O Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) solicitou explicações da empresa Strategos – Engenharia, Informática e Consultoria Ltda., sobre o motivo do aumento do valor da conta de água de alguns clientes. O problema começou a ser verificado em janeiro deste ano. A Strategos é a empresa responsável pelo processamento de dados das contas do Saema.

Desde janeiro, a autarquia recebe reclamações de consumidores que se dizem indignados com o aumento abusivo dos valores das contas. O aumento mais abusivo foi registrado pela família de Ariane Gonçalves. A família que reside no Jardim São João disse que sempre gastou média de R$ 47 a R$ 50 em 2016, mas ficou assustada com a conta emitida em janeiro.

“A primeira conta de janeiro veio com valor de quase R$ 1 mil. Entramos em contato com a autarquia, que pediu para encaminhar a conta para análise. Eles reconheceram erro, mas a segunda via emitida foi de R$ 390 – valor ainda considerado alto na comparação com as outras contas”, disse Ariane.

Segundo a munícipe, no primeiro momento a autarquia alegou vazamentos, mas descartou a possibilidade. “Outra alegação foi sobre a leitura. Como nosso hidrômetro fica na parte interna do quintal é preciso receber o leiturista. Porém, pagamos todas as contas emitidas em 2016 e, mesmo assim, o valor de R$ 1 mil e depois R$ 390 chegou e seria a soma de juros”, detalha a moradora.

Por fim, a moradora explica que o valor da conta foi menor em fevereiro, mas mesmo assim a família será obrigada a pagar os R$ 390. “Como pode uma família de cinco pessoas gastar muito mais que o dobro em tão pouco tempo? Como consumidores, queremos a explicação para os juros da conta de janeiro”, disse.

Saema cobra explicações de empresa de software

A reclamação da família Gonçalves pode ser a mais abusiva dentre todos os casos, mas o Saema informa que das 45 mil ligações existentes na cidade, 150 apresentaram problemas. Em tempo: a maioria dos casos é de aumento de valores que não são absurdos como o citado na reportagem.

Diante do aumento do problema, a autarquia solicitou explicações da empresa Strategos – Engenharia, Informática e Consultoria, responsável pelo software que realiza leituras nos imóveis.

Segundo a nota, a empresa venceu o pregão presencial realizado em 2016 “para leitura e impressão simultânea de contas através de smartphones, controle de serviços diversos, tais como: arrecadação, dívida ativa, ordem de serviços, fiscalização, treinamento, suporte e manutenção corretiva e evolutiva entre outros”.

Porém, o Saema esclarece ainda que, desde a implantação do sistema, “o mesmo não vem funcionando corretamente, causando grande transtorno aos munícipes e a esta autarquia”.

“O Saema solicitou providências aos fatos e com urgência para que a empresa se manifeste e resolva a situação, sob pena da aplicação das penalidades previstas na cláusula oitava do contrato”, informa a nota.

Nos casos com contas emitidas com valor acima do usualmente consumido, a autarquia orienta que o munícipe entre em contato com o atendimento público caso tenha notado grande alteração no valor das contas de água/esgoto de 2017.

“Apenas com o comparecimento do munícipe, portando documento de identidade e a referida conta de água em mãos, será possível avaliar se o usuário se enquadra nos casos em que o sistema cometeu equívocos na leitura ou não”, finaliza a nota. O atendimento público do Saema fica na Rua José Bonifácio, 645, Centro.

Atendimento público do Saema

Endereço: Rua José Bonifácio, 645, Centro

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h

Telefones: 3544-3858, 3544-7043 e 3544-9770