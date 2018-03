Empresa será contratada por licitação para realizar manutenção de semáforos

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, por meio Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), está finalizando o processo para contratar uma empresa especializada...

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, por meio Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), está finalizando o processo para contratar uma empresa especializada no conserto e manutenção dos semáforos digitais.

As fortes chuvas e as constantes descargas elétricas (raios), que caíram nos primeiros meses de 2018, são apontadas como os causadores de diversas falhas que o sistema de semáforos digitais está apresentando.

O semáforo em frente ao Mercadão Municipal, entre as ruas Barão de Arary e Santa Cruz, está quebrado há mais de 15 dias. O aparelho na esquina do Lago ficou vários dias sem funcionar. Foi consertado, mas voltou a apresentar defeitos, funcionando parcialmente. Em frente ao Hotel Marques, o aparelho parou, foi consertado e está funcionando normalmente.

Os raios queimaram a placa eletrônica que sincroniza as cores de sinalização entre o verde e vermelho nesses semáforos. Nos horários de picos, agentes atuam para organizar o trânsito e o fluxo de veículos.

De acordo com o titular do Demutran, Laerte Tognasca Neto, uma visita técnica de uma empresa está previamente agendada para a próxima semana. “No semáforo do Lago trocamos as placas duas vezes. Na primeira, depois da substituição houve uma forte descarga elétrica e ela queimou novamente. Substituímos e o aparelho funcionou alguns dias até que voltou a apresentar problemas. Hoje (quinta-feira, 01) ele voltou a funcionar”, explicou.

Contrato de longo prazo

Os semáforos digitais foram instalados, em 2013, pela Contransin. De lá para cá os problemas com falhas foram constantes.

Para resolver o problema, o próprio Neto foi até Três Corações, na sede da empresa buscar placas. “Estamos trabalhando 24 horas para resolver o problema. Fomos até a empresa buscar equipamentos para solucionar o mais breve possível, no entanto, precisamos de uma solução definitiva”, enfatizou.

A solução apresentada é contratar uma empresa especializada para efetuar os reparos urgentes e dar manutenção periódica nos equipamentos. “Inclusive vamos dar treinamento para os eletricistas da Prefeitura para agirmos com mais agilidade em casos urgentes”, concluiu o secretário de Segurança Pública, Marcos Buzolin Gonçalves.