Empresa será contratada para encaminhar lixo para Paulínia

Licitação para contratar empresa responsável para destinar corretamente o lixo domiciliar de Araras para o aterro particular de Paulínia foi aberta e será encerrada...

Licitação para contratar empresa responsável para destinar corretamente o lixo domiciliar de Araras para o aterro particular de Paulínia foi aberta e será encerrada na próxima quarta-feira (21). O contrato com a atual empresa – Estre Ambiental S/A – está no fim, mas ela também poderá participar do certame feito na modalidade pregão eletrônico.

Os envelopes com as propostas serão abertos na próxima semana, após fim do certame. Segundo edital da Prefeitura, a futura empresa será contratada para encaminhar os resíduos sólidos da área de transbordo que fica no antigo aterro, localizada na Estrada Municipal Luiz Segundo Dalessandri (ARR-30) – antiga estrada para Conchal – zona leste.

A coleta do lixo nas residências e estabelecimentos comerciais é feita pelos caminhões da Prefeitura, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, mas a destinação para o aterro de Paulínia é feita pela empresa contratada Estre Ambiental – que banca o custo de toda a operação.

O Serviços Públicos informa que a cidade encaminha mensalmente para o aterro de Paulínia 2.400 toneladas de lixo, com preço unitário de R$ 93 – média de R$ 223.200. O custo anual do transporte é de R$ 2.678.400. A empresa vencedora assinará o contrato que ficará vigente durante um ano e o transporte não inclui os resíduos da área da saúde, feito por uma outra empresa.

Obra em área de transbordo está em fase final

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, as obras realizadas na área de transbordo na área do antigo aterro sanitário estão na fase do acabamento.

O investimento total será de R$ 800 mil e foram construídas seis baias que irão receber de maneira organizada e segura o lixo domiciliar e comercial recolhido em toda a cidade. A conclusão dos itens finais dessa estrutura está prevista para os próximos dias.

Nessa estrutura o lixo fica por algumas horas após o recolhimento, até que o veículo da atual empresa, a Estre Ambiental, , faça a retirada dos resíduos para leva-los à destinação final.

“Restam apenas detalhes para o término da obra. A construção atendeu a todas as exigências da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Foram realizados projetos por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, com apoio do Departamento de Meio Ambiente, para que tudo fosse feito dentro das regras estabelecidas”, explica José Salim Shaib de Oliveira, engenheiro agrônomo da Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais.

Segundo a Secretaria de Planejamento, Gestão e Mobilidade, cada baia tem altura que varia entre 2,8 metros e 3,5 metros. O piso das baias é totalmente impermeabilizado com uma espécie de manta plástica, para evitar contaminação do lençol freático.

Para isso, foi realizado também serviço de drenagem que irá esgotar o chorume acumulado – líquido decorrente da decomposição da matéria orgânica – para uma caixa de inspeção. Além disso, as baias também ganharam cobertura metálica.

A área de transbordo é o local onde os resíduos são armazenados até que sejam retirados e encaminhados ao aterro sanitário privado, localizado na cidade de Paulínia.

A obra foi supervisionada e coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais e foi executada pela empresa Oliveira & Dias Construtora e Saneamento LTDA, vencedora da licitação.

O aporte para a realização da obra foi gerenciado pela Prefeitura de Araras, por meio de recursos próprios. Ao todo, a adequação da área de transbordo do Aterro Sanitário Municipal teve o custo de R$ 825.647,42. (Redação)