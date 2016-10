Empresa que fez estrutura da tirolesa e arvorismo também ganhou licitação para operar serviços

A empresa Antonio Carlos Geromel Portilho ME, responsável pela exploração dos serviços de tirolesa, arvorismo, pedalinho e escalada em parede, todos no Parque Ecológico...

A empresa Antonio Carlos Geromel Portilho ME, responsável pela exploração dos serviços de tirolesa, arvorismo, pedalinho e escalada em parede, todos no Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto, é a mesma que foi responsável pela instalação das estruturas de arvorismo e tirolesa, bancadas pela Prefeitura em junho de 2016.

A empresa foi contratada há pouco menos de cinco meses para realizar a instalação da estrutura para as práticas de tirolesa e de arvorismo no Parque Ecológico. Além da licitação para a construção da estrutura para arvorismo e tirolesa, a Prefeitura enviou à Câmara Projeto de Lei para ter autorização para implantar o chamado “serviço público de arvorismo e tirolesa”, que foi aprovado pela Casa Legislativa. Concomitantemente a Prefeitura abriu licitação, vencida pela mesma empresa, que recebeu R$ 161 mil pelas obras. Inicialmente a licitação previa custo de R$ 141.386,26 pela implantação das estruturas de tirolesa e do arvorismo. Depois houve um aditivo de mais de R$ 25 mil, e a implantação custou R$ 167.617,26.

Depois disso a Prefeitura abriu outra licitação, sendo esta para contratar empresa que quisesse explorar os serviços de arvorismo e tirolesa – cuja estrutura a ser ofertada foi custeada pela Prefeitura. A empresa vencedora seria escolhida por ser a que cobrasse as menores taxas e não teria que pagar nenhum valor à Prefeitura. E justamente a empresa ararense Antonio Carlos Geromel Portilho ME ofertou os valores mais interessantes, e recebeu o direito de explorar a estrutura recém-construída por ela mesma, mas custeada pelo poder público.

Com isso a Prefeitura firmou contrato com a empresa, válido por 20 anos, sendo que a tirolesa e o arvorismo precisavam ser ofertados em até 15 dias, enquanto a empresa tem – da data da assinatura do contrato – seis meses para implantar pedalinhos (ou seja, até o início de março de 2017) e 24 meses para implantar o serviço de escalada em parede artificial (ou seja, até setembro de 2018).

Segundo o anunciado à época pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Mobilidade, a tirolesa passa por cima de um dos lagos do espaço de lazer e teria então 150 metros de extensão por seis metros de altura. O circuito de arvorismo teria 105 metros de comprimento. Foram instaladas estações de três a seis metros de altura nas copas de árvores. Atualmente ambas as estruturas estão em uso.

Empresa explica alto custo de operação e especialidade na área

O empresário Antônio Carlos Portilho, proprietário da empresa responsável pela construção e operação da tirolesa, arvorismo, pedalinho e parede em escalada, no Parque Ecológico, garantiu que a coincidência de a empresa dele ter vencido a licitação para implantar a estrutura dos serviços e a segunda licitação, para operar tais serviços, decorre da especificidade do mercado.

Segundo ele, não há qualquer problema no fato dele ter feito a estrutura que agora usufrui. “Apresentei todos os documentos e vencemos as duas licitações”, explica ele. “Com todo o respeito, aqui em Araras não tem nenhuma empresa que trabalha com alpinismo industrial”, pontua, reforçando que mesmo com a estrutura custeada pela Prefeitura, ele precisa fazer diversos outros investimos.

Além de custear os equipamentos para arvorismo e tirolesa – segundo ele, o equipamento individual custa em média R$ 1.800 – o empresário ainda precisará bancar diversos investimentos, do próprio caixa da empresa, para colocar em operação os pedalinhos. Além de comprar os barcos do pedalinho, ele conta que terá que pagar a construção das guaritas e guichês para a venda de tíquetes e ainda comprar coletes salva-vidas, barco com motor para apoio, dentre outros.

Custo dos serviços é menor que em outras cidades

Falando à Tribuna, o representante da empresa que opera os serviços de tirolesa e arvoirismo no Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto explica que apesar de ter os custos com funcionários e compra de equipamentos, as taxas cobradas em Araras são uma das menores encontradas.

De fato em rápida pesquisa é possível constatar que em cidades pesquisadas na região, em nenhuma o custo de arvorismo e tirolesa fica menor que o cobrado em Araras, pela empresa – de R$ 45,00 pelas duas atividades.

O empresário ainda reforçou que tem o prazo contratual de seis meses para implantar pedalinhos (ou seja, até o início de março de 2017) e 24 meses para implantar o serviço de escalada em parede artificial (ou seja, até setembro de 2018). Mesmo assim contou já ter até adquirido os pedalinhos, e pode começar a ofertar o serviço, que teria a obrigação de fazer somente em março do ano que vem, em novembro deste ano, quase seis meses antes do exigido.

