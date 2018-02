Empresa barrou acesso de alunos a sistema e cortou sinal de aulas da Faculdade Municipal alegando falta de pagamento

Ao retornarem para o último semestre do curso de Administração, no Polo da Emef Professor Joel Job Fachini, alunos da Faculdade Municipal foram surpreendidos...

Ao retornarem para o último semestre do curso de Administração, no Polo da Emef Professor Joel Job Fachini, alunos da Faculdade Municipal foram surpreendidos com a falta de sinal das aulas transmitidas via satélite pela Anhanguera, e também não conseguiram acessar, on-line, o ambiente que os estudantes usam para exercícios e conhecimento de conteúdos.

Via chat de atendimento, a Anhanguera informou um dos alunos (que conversou com a Tribuna) que a falta de acesso ao ambiente on-line se devia ao não pagamento do boleto da matrícula para o período.

Preocupados, os alunos procuraram a Secretaria Municipal de Educação que, na noite da última quinta-feira, promoveu reunião entre eles, a secretária Mariana Mani Moura e o próprio prefeito Pedro Eliseu Filho (PSDB).

No encontro, segundo estudantes, Pedrinho tranquilizou os alunos e garantiu que a conclusão da graduação não será comprometida. E admitiu que houve atrasos nos pagamentos à Anhanguera, mas atribuiu o problema a divergências entre a instituição e o Departamento de Compras da Prefeitura. “O prefeito nos explicou que houve uma espécie de fusão entre faculdades diferentes e a divergência no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da instituição gerou entendimento, no Compras, de que o contrato teria que ser alterado”, afirmou uma aluna, pedindo para ter o nome preservado. “Ele falou que se ele tivesse sabido dessa questão, teria liberado o pagamento, porque não haveria problema em pagar. E disse que a quitação foi feita na quinta-feira mesmo”, contou ela.

A aluna disse que tanto o prefeito quanto a secretária de Educação se mostraram indignados com a falta de contato da Anhanguera e com os cortes no sinal e no acesso dos alunos ao ambiente digital. “Eles nos disseram que por contrato a empresa não poderia ter feito isso, e que vão questionar a instituição”, disse a estudante.

Aos alunos, secretária e prefeito disseram que esperam a normalização da situação para a próxima semana. “Eles também nos garantiram que a Faculdade Municipal não vai acabar. Pode mudar de instituição, por causa da licitação que a Prefeitura tem que fazer, mas garantiram que querem implantar novos cursos para a cidade”, concluiu ela.

Por meio de nota a Prefeitura explicou a mesma informação e garantiu que entrou em contato com a empresa Anhanguera para que ela regularize o acesso dos alunos o mais rápido possível. O problema seria mesmo em relação a alteração à personalidade jurídica da empresa prestadora do serviço. O prefeito garantiu ainda que nenhum aluno será prejudicado.