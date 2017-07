Emoção marca homenagem para banda de todas as bandas

O saudosismo tomou conta da Câmara Municipal na noite da última quinta-feira (20) na homenagem dos 40 anos do maior prêmio já conquistado pela...

Compartilhe em suas redes sociais!

O saudosismo tomou conta da Câmara Municipal na noite da última quinta-feira (20) na homenagem dos 40 anos do maior prêmio já conquistado pela Corporação Musical Maestro Francisco Paulo Russo: o 1º Campeonato Nacional de Bandas de Música, realizado em 1977 pelo MEC (Ministério de Educação e Cultural) e Funart (Fundação Nacional das Artes).

Por duas horas, os presentes no Plenário Bruno Moisés Batistella voltaram para o inesquecível julho de 1977, mês da premiação. No ano da premiação a Corporação tinha 35 intregrantes, destes 30 faleceram – os familiares participaram da homenagem – e cinco estão vivos e apenas três compareceram.

A solenidade também foi acompanhada pelos atuais integrantes da Corporação, carinhosamente conhecida como a Banda de Araras. Passado e presente se reencontraram para recordar o fatídico 1977, ano que a Banda foi conclamada “a banda de todas as bandas”.

Entre viúvas, bisnetos, netos e filhos dos músicos já falecidos estavam três heróis que são testemunhas da história: Fernando Antônio Dametto, José Ângelo Francatto e Júlio de Oliveira. “Foi o maior momento das nossas vidas”, disseram.

Cada ex-integrante tem sua história na Banda de Araras. Dametto é de Leme e começou a tocar na Banda da cidade vizinha e recorda que na década de 1950 foi aluno do maestro Ângelo Consentino, que hoje tem seu nome eternizado na Corporação da cidade.

“Quando estava na Banda de Leme fui convidado para tocar na antiga Banda da Escola do Comércio de Araras, onde conheci minha esposa e mudei para cá. Não sei ao certo como entrei na Corporação Maestro Francisco Paulo Russo, mas fiquei por 32 anos”, conta Dametto, que tocava bombardino – instrumento responsável pelo contra ponto entre os músicos.

Outro ex-integrante é Ângelo Francatto e este teve vida longa na Banda: 60 anos no total tocando bateria e prato. “Além da Banda eu tocava em Orquestra e foi um período que nunca mais vou esquecer”, revela.

Na lista também tem o limeirense Júlio de Oliveira. “Aos 14 anos comecei a tocar clarinete na Corporação Musicar Arthur Giambelli (a Banda de Limeira), depois passei em exame na Escola de Formação de Cadetes de Campinas e fiquei por quatro anos. De 1968 a 1972 fui para Pirassununga e participei da Banda da Aeronáutica, até chegar à Araras”, relata.

Nota 10 nas fases regional, estadual e nacional

Os músicos contam que o caminho foi longo antes da conquista do prêmio nacional. “Nossos ensaios eram sempre das terças às quintas-feiras e depois passaram de segunda a segunda. Sem preparação e dedicação o prêmio não teria sido conquistado”, enfatiza Dametto.

Francatto detalha que a Banda de Araras ganhou todas as fases com nota 10. “Nos apresentamos em várias cidades até chegar ao Rio de Janeiro na Rede Globo, onde aconteceu a final”, recorda. “A final regional foi em Limeira”, emenda Júlio.

Os músicos recordam que a cada apresentação brincavam com maestro Alfredo Alexandre Pelegatta sobre a posição. “A gente dizia que o quinto lugar estava garantido e ele ficava louco”, recordam.

Todos os integrantes permaneceram durante um mês no Rio de Janeiro até o grande dia da apresentação nos estúdios da Rede Globo, transmitida em cadeia nacional. “Tinha banda de todos os Estados do Brasil”, fala Dametto e que cita as músicas tocadas na fase final da competição: Mendigos, Valquíria e Espírito Nordestino.

O primeiro lugar foi disputado com a Banda do Cabo, da cidade de Recife, capital do Estado de Pernambuco. “Eles tinham membros do exército e da sociedade civil e era uma banda enorme, dava medo”, recorda Francatto.

Mas, assim que a Banda de Araras encerrou sua apresentação, os músicos da banda concorrente saíram das cadeiras do auditório e correram abraçar os músicos de Araras. “Eles diziam que o prêmio era nosso”, disse Júlio com a voz embargada pela emoção e com os olhos em lágrimas. “Até hoje choro de emoção daquele dia”.

A vitória foi confirmadA com as notas dos jurados. “Foi uma atrás do outro Araras nota 10, 10, 10. Até que o último jurado anunciou Araras nota 10 e Banda do Cabo nota nove. Caímos em lágrimas e alegria”, relembra Dametto.

Banda foi recebida e aplaudida por 15 mil pessoas em Brasília

O reconhecimento não parou no Rio de Janeiro e a Banda foi para Brasília/DF para apresentação especial para o então presidente da República Ernesto Geisel. “A apresentação foi em conjunto com outras quatro finalistas do concurso e aconteceu no ginásio de Brasília. Fomos aplaudidos em pé por mais de 15 mil pessoas e as cinco bandas tocaram o hino nacional juntas. Depois, recebemos o prêmio das mãos do presidente Geisel”, relata Dametto.

A chegada em Araras teve ainda mais emoção e a cidade parou no dia. Os heróis foram recebidos pelo caminhão do Corpo de Bombeiros em frente da Clínica Antonio Luiz Sayão e percorreram a Avenida Padre Alarico Zacharias. “A população nos acompanhou durante todo o trajeto e sempre em festa. Eram gritos e aplausos e a comemoração durou horas”, disse Júlio.

“O pessoal pediu autógrafo e começamos a receber convites para tocar em todas as cidades do Estado”, recorda Dametto. “Nunca mais esquecerei de 1977”, disse Francatto sobre o ano que a Corporação Maestro Francisco Paulo Russo ficou conhecida como a banda de todas bandas.

Músicos homenageados

Vivos

Hugo Tadeu Montagnolli, José Ângelo Francatto, Fernando Antônio Dametto, Luiz Carlos Morgili e Júlio de Oliveira

Falecidos

Abel Antônio da Silva, Arlindo Cressoni, Odair Alves Isidoro, Paulo Norberto de Castro, Avelino Brufato, Ariel Alves de Oliveira, Carlos Viganó, Dorival Burger, Elias Alves da Cruz, Hugo Montagnolli Junior, Wilson Rodrigues de Almeida, Antônio Squissato, Ely Montagnolli, Fioravante Evangelista, José da Luz, Luiz Carlos Caramello, Walter Francisco Bragança, João Moreira de Campos, José Donatti, José Franco, Milton Fabre, Oswaldo Aparecido Burger, Lucindo de Souza, Mário Silva, Natalino Montagnolli, Ademir Alves, Otávio Mariano, Benedito Aparecido Ribeiro, Joaquim dos Santos e o maestro Alfredo Alexandre Pelegatta