Emissários recebem esgotos dos imóveis

Presidente do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente), Felipe Beloto, explica que em toda a extensão do Córrego da Mariquinha existem dois emissários de esgoto. O mais antigo fica na altura da Rua Sorocaba e, o mais novo – instalado em 2015 – na Rua São Carlos a poucos metros da Delegacia do Município.

“O emissário que fica na Rua Sorocaba é o mais antigo e ele recebe o esgoto produzido pelos imóveis da parte mais alta da zona norte. Porém, pelo tempo que está em operação, ainda é possível que ocorreram vazamentos e o esgoto pode vazar córrego abaixo”, disse.

Quando tal situação é registrada, o esgoto que vaza dos imóveis segue o curso natural do córrego que desce o Jardim São João até desaguar no Ribeirão das Araras, na Avenida Dona Renata (Marginal) – ao lado da Delegacia do Município.

“Antes a situação era pior e o cheiro mais forte, pois o trecho do Córrego da Mariquinha e que fica na Rua São Carlos não tinha emissário. Existia, sim, um sistema emergencial, mas que não resolveu a situação. O novo emissário que foi instalado no ano passado foi construído para solucionar o problema”, explica.

A antiga rede de esgotos provisória passava atrás dos imóveis e tinha 250 mm (milímetros) de diâmetro, mas ficou pequeno com o passar dos anos para atender a demanda da população.

Em 2015, a substituição começou pelo trecho da rua São Carlos e que fica paralelo à Delegacia do Município. Segundo o presidente do Saema, Felipe Dezotti Beloto, a obra pretende solucionar problema que existe há décadas. “A rede coletora de esgotos antiga passa atrás dos imóveis, mas por diversas vezes teve vazamentos e gerou o mau-cheiro. Ela será eliminada e uma nova instalada”, explica.

Parte do emissário antigo tem 250 mm (milímetros) de diâmetro, mas ficou pequeno com o passar dos anos e com o aumento da população. Quando este encanamento vazava, o esgoto caia nas águas do córrego e o forte cheiro se espalhava. A intervenção também foi realizada no emissário que vem da rua Santos, Jardim Piratininga, e interliga com uma outra rede e que fica na avenida Dona Renata.

Na rua São Carlos, trecho entre as ruas Mogi das Cruzes e Americana e que corresponde a quase 500 metros, a autarquia fez a substituição do emissário que mede 250 mm de diâmetro para 400 mm, aliviando assim todo o esgoto que é despejado daquela região.

“O trabalho da autarquia foi realizado, mas existe a necessidade dos proprietários dos imóveis regularizarem a situação. Eles precisam interligar a rede de esgoto das residências para o sistema que foi implantado na Rua São Carlos. Como expliquei, cada caso é acompanhado pelo Saema conforme a demanda necessária de cada morador”, finaliza.