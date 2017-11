Emeief Maria Zélia Padovani é desmembrado e fundamental é separado de infantil

A Emeief Maria Zélia Padovani, mais conhecida como Caic, que até então era escola de ensino infantil e fundamental foi desmembrada e passará a...

A Emeief Maria Zélia Padovani, mais conhecida como Caic, que até então era escola de ensino infantil e fundamental foi desmembrada e passará a ser apenas escola de ensino fundamental, passando a ser Emef Maria Zélia Padovani . Os alunos da educação infantil passarão a ser atendidos por outra unidade recém-criada e que recebe o nome de Emei Sueli Aparecida Faggion Castanha. Na prática, os alunos vão continuar a frequentar o mesmo prédio, já que ambas as escola fazem parte do mesmo complexo. A denominação de nomes distintos para cada escola é apenas para separação do infantil do fundamental e burocrática para possibilitar gestão separada e vinda de mais recursos para cada uma.

De acordo com a secretária de Educação Mariana Moura, atualmente a escola possui 600 alunos de ensino fundamental e 272 alunos de educação infantil matriculados e pela demanda da unidade e necessidade de recebimento de recursos, a alteração foi necessária.

“A escola já possui atribuições distintas (infantil e fundamental) de gestão e institucional para recebimento de verbas, mas com a criação de uma nova denominação (Emei Sueli Aparecida Faggion Castanha) permitirá a facilitação de atendimento pedagógico e burocrático da escola”, explicou a secretária.

Com a separação, Mariana também disse que será possível ampliar o número de salas que ficará apenas com atendimento do ensino infantil. “Sendo Emei Sueli Aparecida Faggion Castanha, nós vamos fazer reformas no prédio para adequações e pretendemos ampliar o número de salas”, emendou.

Noemia Gatto também é desmembrada

O Centro Escolar Integrado até então formado pela Emeief Noêmia Fabrício dos Santos Gatto e Emei Professora Lydia de Oliveira Devitte também foi desmembrada por decreto do Executivo. Apesar de ter dois nomes, ambas as escolas foram transformadas em Centro Integrado há anos atrás e passaram a ter apenas uma formação jurídica e mesma equipe gestora. Com a alteração atual, as unidades passam ser novamente independentes e com gestões distintas cada uma. Neste caso não há também mudança física, tanto o ensino fundamental quanto o infantil continua alocados no mesmo prédio e nem de nomes.

Segundo Mariana Moura, está desunificação das unidades é uma reivindicação antiga

da equipe da própria escola. Atualmente são a educação infantil tem 121 alunos matriculados e e mais 152 no fundamental. “Elas me relataram que a há cerca de 10 anos fazem a solicitação para separar a unidade novamente em fundamental e infantil com gestão separada para cada uma. Hoje lá tem uma diretora, uma vice-diretora e duas coordenadoras, vai passar a ter duas diretoras e ficará uma coordenadora para cada escola, apenas não devemos contratar uma outra vice-diretora que não é uma obrigação”, disse Mariana.