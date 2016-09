Embriaguez é citada como principal causa dos acidentes

Pesquisa feita em todo o Brasil e que inclui a Rodovia Anhangüera (SP-330) retrata o comportamento dos motoristas no trânsito. Somente no Estado de...

Pesquisa feita em todo o Brasil e que inclui a Rodovia Anhangüera (SP-330) retrata o comportamento dos motoristas no trânsito. Somente no Estado de São Paulo 20,9% dos entrevistados admitiram que dirigem, mesmo que raramente, embriagados. A infração prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) é a principal causa dos acidentes e das mortes.

O levantamento foi encomendado pela concessionária Arteris e a pesquisa realizada pela Limite Consultoria e Pesquisa entre os dias 15 e 26 de agosto. Neste período foram ouvidas 1.030 pessoas em todo o Brasil e, além da embriaguez ao volante, outras infrações também chamaram atenção como uso do telefone celular ao volante e o desrespeito ao limites de velocidade.

69,2% dos entrevistados consideram o trânsito perigoso, mas 14,8% não culpam condições do asfalto como aspectos que contribuem para a insegurança. 10,5% também citaram que a falta de sinalização não afeta diretamente a segurança e 7,7% também consideraram condições ruins dos veículos como problemas secundários. O que chama atenção na pesquisa é o comportamento imprudente confirmado pelos próprios motoristas que foram entrevistados.

Apenas 6% dos motoristas entrevistados no Estado de São Paulo se sentem seguros no trânsito e 6,3% disseram que se envolveram em acidentes de trânsito no período de um ano. 19,4% dos entrevistados revelaram que perderam algum familiar em decorrência de acidentes.

A pesquisa também perguntou os fatores que afetam a segurança dos motoristas ao volante. 82% dos entrevistados apontaram que a principal causa dos acidentes e da insegurança se deve à embriaguez ao volante. 69,6% apontaram o excesso de velocidade, 42,9% a distração no trânsito, 32,4% a falta de atenção e 22,6% o despreparo dos motoristas.

Sobre o comportamento ao volante, 44,1% dos entrevistados no Estado de São Paulo admitiram que nem sempre respeitam os limites de velocidade que são impostos nas rodovias, estradas e vias urbanas. 34,1% utilizam, mesmo que raramente, o telefone celular enquanto dirigem.

7,5% admitiram que sempre utilizam às vezes o aparelho ao dirigir e 2,4% confirmaram que sempre usam o celular. Já 6,5% dos motoristas disseram que não usam cinto de segurança e 29,6% dos condutores não exigem que os passageiros utilizem os cintos.

Para finalizar, 60% dos motoristas paulistas disseram que respeitam as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas 32% admitiram ter levado ao menos uma multa nos últimos 12 meses. Já 9,9% disseram que não fazem revisão no veículo com freqüência.

Pesquisa traçou panorama nacional

O resultado do levantamento foi apresentado durante o terceiro Fórum Arteris de Segurança, realizado no dia 1º de setembro na cidade de São Paulo. “O levantamento não se restringe às rodovias, mas abrange condutores de todo o Brasil, incluindo centros urbanos e zonas rurais”, explica Elvis Granzotti, gerente de operações da Arteris e coordenador do Gerar (Grupo Estratégico de Redução de Acidentes) mantido pela companhia.

“Nosso objetivo foi levantar comportamentos que colocam vidas em risco e aprimorar políticas de segurança no trânsito. E os resultados mostram que ainda há um longo caminho a percorrer”, disse. De acordo com a Arteris, a pesquisa retrata a distribuição no território nacional de motoristas habilitados e a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, dentro de uma margem de confiança de 95%.

Em todo o Brasil, as tragédias provocadas por acidentes são uma realidade para uma parcela expressiva dos pesquisados: 1 em cada 5 pessoas tem histórico de mortes na família. A percepção de que o trânsito brasileiro é perigoso também foi compartilhada por 68,9% dos entrevistados.

Sobre a admissão dos motoristas que disseram que não obedecem as leis de trânsito, Elvis disse que “essa análise mostra que o motorista parte do pressuposto de que o risco de acidente não está na conduta dele, mas sim no ambiente externo”.

Já sobre os motoristas que admitiram ter levado multa nos últimos 12 meses, ele disse que “é um dado que reforça a necessidade de promover uma reflexão e disseminar o conceito de que respeitar as leis de trânsito é fundamental para a segurança, uma responsabilidade de todos”.

O que os usuários entrevistados responderam na pesquisa

69,2% dos motoristas consideram o trânsito perigoso

6% se sentem invariavelmente seguros ao dirigir

6,3% dos motoristas se envolveram em algum tipo de acidente de trânsito nos últimos 12 meses

19,4% dos motoristas já perderam algum familiar decorrente de acidente de trânsito

Fonte: Arteris

Fatores que afetam a segurança no trânsito

82% responderam que dirigir após consumir bebida alcoólica

69,6% excesso de velocidade

42,9% distração ao volante

32,4% falta de atenção

22,6% despreparo dos motoristas

Aspectos secundários

14,8% condições do asfalto

10,5% falta de sinalização

7,7% veículos em condições ruins

3,4% excesso de veículos nas vias

Fonte: Arteris

Como os usuários agem

44,1% dos motoristas admitem que nem sempre respeitam os limites de velocidade estabelecidos em ruas, avenidas e rodovias.

20,9% dos motoristas em São Paulo dirigem, ainda que raramente, após consumir bebida alcoólica.

34,1% utilizam, ainda que raramente, celular enquanto dirige

7,5% disse que utiliza o aparelho na maioria das vezes

2,4% afirma que sempre utiliza o celular ao dirigir

6,5% dos motoristas não utilizam cinto de segurança.

29,6% dos condutores não exige que os passageiros utilizem cinto de segurança

60% dos motoristas afirmaram sempre respeitar as leis de trânsito, porém mais de 32% deste público admitiu ter levado ao menos uma multa nos últimos 12 meses.

9,9% dos motoristas paulistas não fazem revisão no veículo com freqüência

Fonte: Arteris