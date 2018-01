Em três anos dobra o número de beneficiários do bolsa família em Araras

O Programa Bolsa Família tem beneficiado cada vez mais famílias em Araras, e os números não parecem positivos, já que ao invés da quantidade...

Compartilhe em suas redes sociais!

O Programa Bolsa Família tem beneficiado cada vez mais famílias em Araras, e os números não parecem positivos, já que ao invés da quantidade de famílias dependentes da complementação de renda do governo federal cair, ela vem aumentando vigorosamente desde o início da crise econômica enfrentada pelo Brasil. Além disso, a quantidade de famílias que recebem o benefício em Araras é maior do que as que recebem o bolsa família em Rio Claro (cidade até de maior porte), por exemplo, e bem superior à quantidade de beneficiários em Leme.

Conforme reportagem feita pela própria Tribuna ainda no início de 2015 – há exatos três anos – a quantidade de famílias beneficiadas não passava das 2.500 em dezembro de 2014. De fato em janeiro e fevereiro de 2015 houve aumento significativo, mas ainda assim os números ficavam na casa dos 2.700 beneficiados.

Porém já em dezembro de 2017, exatos três anos depois, segundo o banco de dados da Caixa Econômica Federal – que é quem paga os benefícios – a quantidade de famílias beneficiárias em Araras disparou para 5.137. O crescimento em exatos três anos é de 107% – ou seja, a quantidade de famílias dependentes do Bolsa Família, em Araras, mais que dobrou em apenas 36 meses.

O crescimento da procura pelo programa não é fenômeno isolado e tem ocorrido em várias regiões do país. Segundo reportagem do Jornal “O Liberal”, de Americana, o número de beneficiários do programa Bolsa Família, do governo federal, na Região do Polo Têxtil, próxima a Campinas, voltou a subir em dezembro de 2017, firmando um novo recorde. O próprio “Liberal” aponta que o Ministério do Desenvolvimento Social correlaciona o aumento de beneficiados com a crise econômica.

Os números divulgados pelo “Liberal”, aliás, mostram que a situação de Araras não parece confortável: Americana, por exemplo, que tem mais de 200 mil habitantes, tem “apenas” 3.384 beneficiários. Levantamento da Tribuna aponta que Rio Claro, por exemplo, tem pouco mais de 3.100 beneficiários. Leme tem cerca de 1.500 famílias cadastradas. Já Limeira tem também alto número de cadastros: passa dos 12 mil.

O que é o Bolsa Família?

Segundo o MDS, o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O programa integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 85 mensais. Conforme o Ministério, o Bolsa Família está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos.

O programa possui três eixos principais: em tese, a transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.

Todos os meses, o governo federal deposita uma quantia para as famílias que fazem parte do programa. O saque é feito com cartão magnético, emitido preferencialmente em nome da mulher. O valor repassado depende do tamanho da família, da idade dos seus membros e da sua renda. Há benefícios específicos para famílias com crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que amamentam.

A seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento de coleta e gestão de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil.

Por fim, com base nesses dados, o MDS seleciona automaticamente as famílias que serão incluídas para receber o benefício. No entanto, o cadastramento não implica a entrada imediata das famílias no programa e o recebimento do benefício.

Famílias beneficiadas em Araras:

• Janeiro de 2018 – Famílias atendidas: 5.314

• Dezembro de 2017 – Famílias atendidas: 5.137

• Novembro de 2017 – Famílias atendidas: 4.944

• Novembro de 2016 – Famílias atendidas: 2.974*

• Fevereiro de 2015 – Famílias atendidas: 2.735

• Janeiro de 2015 – Famílias atendidas: 2.639

• Dezembro de 2014 – Famílias atendidas: 2.474

Fonte: Caixa Econômica Federal

* Os números referentes a novembro de 2016 não foram obtidos junto à Caixa, mas foram informados pela Secretaria da Ação Social de Araras

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna