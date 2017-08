Em time que está ganhando não se mexe

A Secretaria de Segurança Pública revelou à Tribuna nesta semana, que das 32 câmeras de monitoramento instaladas no Parque Municipal Fábio da Silva...

A Secretaria de Segurança Pública revelou à Tribuna nesta semana, que das 32 câmeras de monitoramento instaladas no Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago) em 2014, 30 ainda estão instaladas no local – duas foram foram retiradas e colocadas na Base Móvel da GM na Praça Barão – mas destas, hoje em dia, apenas oito estão funcionando.

A retirada e a inoperância das câmeras do Lago veio à tona, depois que as estátuas da Branca de Neve e dos Sete Anões – que ficavam no playground – foram destruídas por vândalos. A principal explicação para o não funcionamento das câmeras do Lago, segundo a pasta, se deve à falta de manutenção, ao tempo de uso, e à ausência de um servidor para armazenar as imagens captadas – o monitoramento é feito apenas visualmente por um funcionário, que permanece no local. E, no momento, não há um projeto para reativar o sistema existente.

A Prefeitura pretende, na verdade, implantar um novo projeto de monitoramento na cidade, com câmeras e a unificação da central para receber os dados – que está em processo de implantação em uma sala do Casarão da Cultural, Praça Monsenhor Quércia (Calçadão). Vai contar com 15 monitores de 47 polegadas, computadores e aparelhos eletrônicos de última geração, além do sistema de vídeo wall – que une imagens em apenas um grande monitor. O investimento inicial previsto é de R$ 400 mil e inclui a compra de cabos específicos e fios, e instalação de todo o sistema.

Longe de dizer que este é o caso, mas as mudanças trazem uma reflexão importante: a continua descontinuidade administrativa e de políticas públicas, e que são temas recorrentes nos governos municipais, estaduais e federais. É certo que este fenômeno aponta para duas vertentes importantes. Uma de que a descontinuidade pode ser considerada até saudável, já que é um dos pressupostos básicos da alternância de poder que a rotina democrática requer. Já a outra, esta indesejável, é de que esta descontinuidade gera a extinção de projetos que estão funcionando.

É quando o indesejável, entretanto, se torna um problema – os projetos estão sempre começando do zero, com novo processo de licitação, novos custos e novos prazos de implantação. Claro que o que é ruim e não funciona deve ser mudado. Mas e quando é bom? Mesmo sendo bons também são interrompidos, porque há no cotidiano da política brasileira a necessidade de se colocar o carimbo do administrador nos projetos implantados. Por que vou dar continuidade e dividir os créditos com meu antecessor?

Esta vaidade inerente do agente político brasileiro precisa ser revista e deixada de lado. E o dinheiro público precisa ser mais valorizado. Se é bom e funciona, dê sequência. E se for ruim troque, mas com análise técnica e otimização dos custos e tempo.

Vale ressaltar, ainda, que é preciso encontrar um mecanismo para a continuidade dos funcionários dentro dos departamentos técnicos públicos. Por exemplo, não há formação de equipes técnicas perenes e concursadas para avalizar e dar seguimento aos projetos iniciados, e que merecem ser mantidos. Muda-se o governo e, com a facilidade da barganha de cargos por comissionamento, mudam-se todos os funcionários envolvidos em cada projeto e setor.