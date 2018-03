Em ruínas e parada, ETE custou mais de R$ 21 milhões

A construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Araras custou R$ 5.291.848,11 (R$ 21.204.111,36 em valores atualizados). Hoje pode se dizer que...

A construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Araras custou R$ 5.291.848,11 (R$ 21.204.111,36 em valores atualizados). Hoje pode se dizer que o montante investido para tratar esgoto foi por água abaixo – já que há alguns anos a estação parou por completo e Araras lidera o ranking das maiores poluidores do Mogi Guaçu.

“Infelizmente a história da ETE é um conjunto de catástrofes”, afirma Wagner Colombini, ex-presidente do Saema (Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras) e engenheiro com larga experiência em saneamento.

Na verdade a história da estação começou em 1989. Os ararenses viviam eufóricos com a conquista pela quinta vez do título de “Cidade de Maior Desenvolvimento do Brasil”, quando um grande desastre ambiental chocou Araras. Milhares de peixes morreram no trecho que corta o município do Rio Mogi-Guaçu. Uma investigação do Ministério Público (MP) concluiu que a causa foi a contaminação por esgoto doméstico.

Depois disso, já em janeiro de 1993, Pedro Eliseu Sobrinho (hoje presidente da Câmara) assume o cargo de prefeito em Araras. Em 1994 ele então se debruça sobre o assunto e nomeia uma comissão de notáveis, com engenheiros, empresários, vereadores e professores universitários para discutir o assunto. Após visitas a diversas estações em operação no Brasil e reuniões, o grupo decidiu que o melhor sistema seria o anaeróbico ‘Ralf’ – sistema então utilizado pela estatal Sanepar, do Paraná.

“A comissão decidiu pelo sistema de Curitiba por sua eficiência e baixo custo de manutenção e operação”, lembra o ex-prefeito e atual presidente da Câmara. Pedrão Eliseu conta ainda que “a escolha da área e do projeto foram feitos por essa comissão”.

A Prefeitura não tinha dinheiro e os órgãos governamentais não disponibilizavam de financiamento para a construção da ETE. “A Solução foi um acordo com a empresa para que a mesma financiasse o projeto e nós pagássemos parceladamente”, conta Pedrão.

As obras começam em julho de 1996, na zona leste, próximo ao Parque Tiradentes. Passados 18 dias, a construtora alertou o Saema sobre “diversos equívocos e indefinições nos projetos”. Com constantes reclamações e divergências, Pedrão cria uma nova comissão para acompanhar o processo.

Nesse período, o criador do sistema, Celso Savelli Gomes, engenheiro sanitarista da Sanepar, chega a Araras. Durante reunião da comissão, revela que fora ‘ludibriado’. “Infelizmente quase nada recebemos. Como amargamos no prejuízo e não recebíamos quase nada do projeto paralisamos os serviços. Arnoldo Leonelli entregou os desenhos ao Saema sem alertar para a necessidade de revisões porque eram apenas preliminares”, expôs na época.

Em novembro de 1996 Savelli apresenta um relatório à Comissão e aponta diversas falhas e divergências nos projetos. “É evidente que era impossível de executar na ETE”, destacou o sanitarista. Entre os problemas, assinaturas não compatíveis com a verdadeira, parte do projeto do SAE de Bauru, planilhas equivocadas e a construção de tanques 50% maiores que o necessário.

Com as alterações técnicas propostas por Savelli, no dia 27 de dezembro de 1996, a Prefeitura e a Stemag assinam um aditamento financeiro de R$ 874.087,57. Aumento de 19,74% do valor contratado e 33% maior que o orçado.

Já no dia 1º de janeiro de 1997, Warley Colombini assume a Prefeitura e Wagner Colombini o Saema. Wagner conta que em janeiro mais da metade da obra já estava concluía. “Nós pegamos uma obra do governo anterior, concluímos e colocamos em funcionamento em fase de testes. Pagamos 45 das 48 parcelas do valor total da obra”, lembra.

“A ETE nunca foi inaugurada. Em fases de testes a unidade entrou em operação em meados de 98”, conta Wagner. Mesmo assim finalmente Araras começava a tratar seus esgotos domésticos.

Mas outro problema foi detectado: o forte e desagradável cheiro. Moradora da Zona Leste, a jornalista Duda Gonçalves relembra o caso. “Era impossível almoçar e jantar com o cheiro terrível de esgoto”, relata.

Carleto Denardi, vice-prefeito de Warley, conta que a situação chocou a cidade a as autoridades. “Buscamos a melhor técnica para colocá-la em funcionamento, mas em poucos dias a situação ficou crítica. Os moradores da redondeza enfrentavam um mau cheiro, vindo da ETE, do esgoto produzido da cidade inteira”, cita.

Pedrão Eliseu e Wagner Colombini concordam em um ponto: o primeiro erro foi não fazer análise do esgoto, antes de escolher o sistema, que até então era lançado no Ribeirão das Araras. Copiada de modelos Paraná, a estação foi concebida para receber apenas esgoto doméstico. “Quando começaram os testes, descobrimos que o esgoto de Araras possuía fortes características de efluente industrial. Além dos dejetos domésticos, muitas empresas eram conectadas à rede”, relembra Colombini.

Com o mau cheio, movimentos de moradores exigiam o fechamento da ETE. A Câmara aprovou, em outubro de 1998, uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para investigar o caso. “O Warley pagou duas vezes a ETE. Em dinheiro a obra e politicamente pelo mau cheiro”, desabafa Wagner. Warley terminaria a eleição de 2000 em terceiro lugar.

O problema apontado foi que na verdade logo nas primeiras semanas uma grande quantidade de efluentes industriais invadem a ETE. “O sistema, que não foi concebido para isso, não suportou. As bactérias das lagoas de polimento foram mortas e o mau cheiro impregnou a cidade. Nós fizemos diversas ações e as lagoas foram desativadas”, conta Wagner.

As lagoas nunca voltarias a funcionar. No início de 1999, com diversas medidas tomadas o mau cheiro diminuiu. “Nós pagamos o preço do pioneirismo. Quando você é um dos primeiros, você tem o bônus da vanguarda, mas o ônus de ter que descobrir como resolver os problemas”, comenta o ex-vice-prefeito e membro da comissão de notáveis, Carlos Jacovetti.

A CEI terminou em abril de 1999 e apontou a administração anterior, a Cetesb e o mentor do sistema como responsáveis. O caso foi enviado ao MP (Ministério Público). Um ano e seis meses depois o relator da CEI, vereador Douglas Edson da Rocha, não teve notícias do andamento do processo. “Começamos a cobrar o MP e fomos, inclusive, à Procuradoria. Soubemos pela imprensa, anos depois, que o processo havia sumido”, comenta o ex-vereador.

“Esse mau cheiro causou um grande preconceito contra a estação”, cita Pedrão Eliseu.

Para o professor da USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, Benedito Aparecido dos Santos Rodrigues, que foi contratado em 1999 para resolver os problemas, o sistema não era errado, mas sim o projeto. “O processo era bom, era eficaz e viável para fazer em Araras, mas dentro de características técnicas corretas. Sem inventar moda ou modificar o sistema”, pondera.

Depois da sua chegada, entre 1999 e 2000 a estação operou sem causar grandes transtornos. Mas, é a partir de 2003, quando a Corregedoria do Ministério Público fez uma devassa na Promotoria de Araras que o caso ressurgiu.

A história da ETE nos anos 90

• Outubro/1989 – mortandade de peixes assusta moradores

• Março/1990 – Câmara aprova a Lei Orgânica com uma emenda do ex-vereador Orlando Denardi que determinava a construção de uma ETE em até três anos

• Janeiro/1993 – Ex-presidente do Saema, Pedro Eliseu Sobrinho (Pedrão) assume a Prefeitura

• Março/1995 – Pedrão anuncia escolha do sistema de tratamento de esgoto, com tecnologia anaeróbica RALF e a localização da futura ETE

• Abril/1995 – a empresa A. Leonelli vence concorrência para desenvolver o projeto da ETE

• Junho/19995 – A. Leonelli vence concorrência para desenvolver projeto de estação elevatória e emissários para levar o esgoto até a futura ETE

• Julho/1995 – empresa Ouristac vence concorrência para fazer sondagens na área da futura estação no valor de R$ 21.094,00

• Julho/1995 – Prefeitura e A. Leonelli assinam aditamento financeiro ao contrato do projeto da ETE. Valor é atualizado para R$ 148.500,00

• Final de 1995 – Empresas entregam projetos da futura ETE com orçamento estimado de R$ 985.488,64. Projetos custaram R$ 222.119,80

• Maio/1996 – Stemag vence concorrência para construir ETE por R$ 4.426.940,27 (11,11% maior que o orçado)

• Junho/1996 – No dia 07 começam as obras da estação

• Junho/1996 – No dia 25, Stemag comunica Saema sobre conflitos nos projetos

• Outubro/1996 – Pedrão nomeia comissão para acompanhar obras da ETE

• Outubro/1996 – Cetesb emite Licença de Instalação permitindo o início das obras que já haviam começado

• Novembro/1996 – No dia 04 acontece a primeira reunião e integrantes da comissão cobram Arnaldo Leonelli sobre falhas nos projetos técnicos

• Novembro/1996 – No dia 18, o engenheiro sanitarista e responsável pelo projeto – Celso Savelli Gomes – participa da reunião da comissão e culpa A. Leonelli por entregar projeto preliminar ao Saema

• Dezembro/1996 – após analisar os projetos e as obras, Savelli indica que projetos estavam errados e que para concluir obra valores passariam de R$ 5 milhões

• Dezembro/1996 – No dia 27, Prefeitura e Stemag assinam aditivo de 19,74%, no valor de R$ 874.087,57

• Janeiro/1997 – Warley Colombini assume Prefeitura. Wagner Colombini assume o Saema

• Junho/1998 – Stemag conclui obras e ETE entra em operação em fase de testes (Saema não finalizaria pagamentos até que estivesse 100% em funcionamento)

• Julho/1998 – Mau cheiro causado pela ETE impregna zona leste

• Ago/1998 – Saema busca soluções para conter mau cheiro. Vereadores questionam sistema, localização e operação da ETE

• Set/1998 – Saema, especialistas e órgãos técnicos descobrem que esgoto industrial era lançado na rede de esgoto doméstico e afetava a estação. ETE fora planejada para tratar esgoto doméstico e não poderia receber efluentes industriais. Quantidade excessiva de papelão invade ETE

• Out/1998 – Pressão popular aumenta e moradores pedem fechamento da ETE. Câmara aprova Comissão Especial de Inquérito para investigar irregularidades. Caso fica conhecido como “CEI do cheiro”

• Novembro/1998 – parte das bactérias do sistema morre e Saema esvazia lagoas de polimento

• Novembro/1998 – No dia 07 Pedrão depõe à CEI e acusa administração Warley de não saber operar ETE

• Novembro/1998 – No dia 09 é a vez do presidente do Saema Wagner Colombini depor

• Novembro/1998 – Cetesb participa da CEI e explica que uma estação de tratamento de esgoto demora mais de nove meses para entrar em operação e que mau cheiro é comum nas primeiras semanas

• Novembro/1998 – No dia 19 o ex-prefeito e ex-presidente do Saema Valdemir Jesuíno Zuntini depõe aos vereadores

• Dezembro/1998 – No dia 16, Warley Colombini é o último a ser ouvido pela CEI

• Janeiro/1999 – Relatório do Saema aponta as indústrias IPAR, Itaúna, Curtume Graziano e Sucorrico pelo despejo de efluentes industriais na rede. Curtume e Sucurrico são desligados da rede coletora de esgoto doméstico

• Abril/1999 – Comissão Especial de Inquérito conclui trabalhos e responsabiliza administração anterior, Cetesb e o engenheiro Celso Savelli Gomes. Vereadores ligados a Pedrão apresentam relatório apartado e ambos são aprovados. Resultados das investigações são enviados ao promotor Fernando Menna Barreto de Araújo

• Abril/1999 – Professor Benedito Aparecido dos Santos Rodrigues da USP São Carlos é contratado como consultor da ETE

• 1999/2000 – Sem causar mau cheiro, estação entrou em operação definitiva

• Novembro/2000 – Relator da CEI, vereador Douglas Edson da Rocha, cobra Ministério Público sobre continuidade do inquérito. Promotor Fernando Menna Barreto de Araújo responde via imprensa que ex-prefeito Pedrão e Warley Colombini foram inocentados

• Janeiro/2001 – Luiz Carlos Meneghetti, ex-presidente do Saema, assume a Prefeitura