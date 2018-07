Em processo de Recuperação Judicial, bens da Sopro Divino vão a leilão amanhã

Os bens imóveis da Empresa de Transportes Sopro Divino S/A vão a leilão no próximo dia 17 de julho, às 11h. Em praça única,...

Os bens imóveis da Empresa de Transportes Sopro Divino S/A vão a leilão no próximo dia 17 de julho, às 11h. Em praça única, ou seja, na única data prevista para a possível venda, estão sendo oferecidos 11 lotes – imóveis em Araras, região e também em Minas Gerais. O valor de avaliação dos galpões, casas, sala comercial e terrenos, supera os R$ 24 milhões.

A venda dos bens, conforme consta no processo de Recuperação Judicial em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Araras, se destinará à quitação de pendências trabalhistas, com o fisco e com bancos credores.

Expoente no segmento logístico da região, a Sopro Divino, como era popularmente chamada e conhecida, foi uma das mais tradicionais empresas de Araras, chegando a ter mais de 600 funcionários e igual quantidade de caminhões de carga.

Entre seus endereços, o mais popular sempre foi a garagem anexa à sede administrativa, na Vila Bressan, com ampla vista pela avenida Dona Renata (Marginal), onde sempre se viu a clássica imagem das carretas como que “equilibradas” sobre a imensa plataforma de concreto do pátio onde os veículos ficavam estacionados.

O leilão, que será on-line, está sendo anunciado numa faixa afixada no alambrado desse imóvel, e um dos portais da internet onde é possível ter acesso a todas as informações no site www.lanceja.com.br. No mesmo site também é possível visualizar fotos, endereços, marcos confrontantes e demais detalhes de todos os imóveis oferecidos.

Segundo o site, para realizar lances, o interessado em participar do leilão deverá enviar para o endereço: Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 73 – Jardim Olavo Bilac – São Bernardo do Campo/SP – CEP 09725-820.

O portal fala qual a documentação necessária para a apresentação dos lances e diz que somente após a conferência desses documentos e aceite do site, o interessado será habilitado a fazer as ofertas.

Em contato com a família dona da empresa, a decisão foi por não fazer comentários sobre o leilão, sob a justificativa que as informações são públicas e o processo corre sob supervisão da Justiça e do Ministério Público.

Imóveis que estão indo a leilão, valores de avaliação/lances iniciais:

-Terreno de 108.254 m² e 2.422 m² de área construída em Ituiutaba/MG – R$ 8.799,00/R$ 6.159.300,00

-Imóvel residencial de 330 m² e 138,20 m² de área construída em Porto Ferreira – R$ 230.000,00/R$ 161.000,00

-Imóvel com 720 m² e 232,78 m² de área construída em Porto Ferreira – R$ 511.000,00/R$ 357.700,00

-Sala Comercial com 82 m² e vaga de garagem no Edifício Pedra Verde – Araras – R$ 297.000,00/R$ 207.900,00

-Imóvel com 4,866,56 m² e 3.000 m² de área construída – Escritório, Depósito, etc – Araras – R$ 4.847.000,00/3.392.900,00

-Terreno com 11.935 m² em Araras – R$ 3.755.000,00/R$ 2.628.500,00

-Terreno com 4.200 m² em Araras – R$ R$ 2.310.000,00/R$ 1.617.000,00

-Imóvel com 360 m² em Araras – R$ 228.000,00/R$ 159.600,00

-Imóvel residencial com 300 m² e 142,10 m² de área construída em Araras – R$ 259.000,00/R$ 181.300,00

-Terreno com 10.500 m² e galpão com escritório com 1.067,38 de área construída em Uberlândia/MG – R$ 3.710.000,00/R$ 2.597.000,00

Fonte: www.lanceja.com.br

Observação: Interessados devem se basear nas informações diretamente oferecidas pelo portal responsável pelo leilão.