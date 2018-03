Em perspectiva ‘otimista’, Araras deve voltar a tratar esgoto em 2022

A reconstrução da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Araras vai custar R$ 31,3 milhões e o prazo mais otimista é de que...

A reconstrução da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Araras vai custar R$ 31,3 milhões e o prazo mais otimista é de que ela entre em funcionamento em 2022 – até lá Araras deve continuar sem tratar seus efluentes domésticos.

A estação atual, em ruínas e inoperante, vai ser praticamente reconstruída e o sistema de tratamento trocado. A tecnologia anaeróbica vai dar lugar ao lodo ativado com aeração prolongada e remoção de nutrientes. A nova ETE foi projetada pelo professor da USP de São Carlos, Benedito Aparecido dos Santos Rodrigues.

O início das obras, ainda, depende de quatro etapas: aprovação da reprogramação financeira pela Caixa Econômica Federal, aval do Ministério das Cidades, licenciamento ambiental e concorrência pública para contratação de empresa especializada.

A estimativa do presidente do Saema, Rubens Franco Júnior, é de que até o final de 2018 essas etapas estejam cumpridas. “A reconstrução da ETE é prioridade da nossa administração. Estamos trabalhando para concluir todos os processos burocráticos e começar a obra até o final desse ano”, afirmou.

O prazo para conclusão das obras é de dois anos. Depois da ETE pronta, serão necessários mais seis meses para iniciar o processo de tratamento. No meio do caminho existe o licenciamento ambiental em três fases: a LP (licença prévia) dando aval ao projeto; a LI (Licença de Instalação) com um de acordo da Cetesb para iniciar as obras; e a LO (Licença de Operação), liberando a unidade para começar a funcionar. Na expectativa mais otimista, Araras voltaria a tratar esgoto só em 2022.

Coincidentemente, a construção da ETE está novamente a cargo de decisão do governo comandado pela família Eliseu. Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) começou os estudos e as obras da antiga estação na década de 1990. O filho, Pedrinho Eliseu (PSDB), agora deve buscar alternativa a uma nova estação, já que recebeu uma estação inoperante. Por isso o atual prefeito está buscando soluções para resolver o problema.

Falando à Tribuna o prefeito Pedrinho Eliseu ressaltou a busca. “Estamos nos empenhando ao máximo para resolver esse assunto de uma vez por todas”, declarou ele, lamentando a situação. “É uma vergonha para a cidade de Araras que isso esteja acontecendo. Desde 2015 os nossos reatores não funcionam e toda a cidade sabe da história. Coube a nós, que herdamos esse problema, descascar esse abacaxi”.

Tanto o prefeito Pedrinho Eliseu quanto Júnior Franco (presidente do Saema) garantem que as obras da nova ETE são prioridade para o governo. “Fomos sete vezes à Brasília desde que assumimos. Estamos trabalhando para andar. Queremos resolver para até final do ano começarmos as obras”, garantiu Franco.

O governo do ex-prefeito Nelson Dimas Brambilla (PSB) anunciou que em 2013 conseguiu R$ 29.209.225,74 para modernização da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. De acordo com o Ministério das Cidades, do total foram liberados a conta vinculada o valor de R$ 14.550.820,87. “Dos quais já foram desbloqueados R$ 9.104.512,38, restando saldo na conta vinculada de R$ 5.446.308,49. Os valores foram utilizados na execução de estação elevatória de esgoto, interceptores e no trabalho técnico social”, informou o Governo Federal.

Para reconstruir a estação será necessário um investimento de R$ 31.304.495,57. Entre o aprovado e o liberado, Araras conta com R$ 20.104.713,00. De acordo com o Saema o saldo do convênio será empregado nas obras de reconstrução da estação. “Os outros R$ 11.199.782,57, que faltam, a autarquia e autoridades municipais vão buscar financiamento em órgãos federais e estaduais”, informou o Saema.

Ministério das Cidades garante verba

No meio político a maior preocupação, no caso da ETE, é que o tempo não para e o medo de perder a verba, do antigo PAC, programa Acelerar assusta. O Ministério das Cidades questionado pela Tribuna se existe a possibilidade de Araras perder a verba, respondeu que “No momento, não”.

Sobre limite de tempo para receber a nova proposta, explicou que “não existe um prazo definido, no entanto, espera-se que até metade deste ano a Prefeitura possa apresentar o novo projeto”.

Saema encontra dificuldade em burocracia e financiamento

A última vez que o esgoto de Araras foi tratado foi em agosto de 2015, quando a estação entrou em colapso. Em setembro daquele ano, laudos técnicos indicaram a inviabilidade da ETE continuar em operação. De lá para cá, prefeitos, presidentes do Saema e técnicos começaram uma cruzada para resolver o problema.

Processos burocráticos, cifras altas de investimento e divergências técnicas entre Saema e órgãos federais financiadores fazem o processo patinar.

Ex-presidente do Saema, Felipe Beloto lembrou que após a destruição da ETE constatou alguns entraves. “Para substituir o sistema existente precisávamos de um grande investimento e a operacionalização ficaria caríssima. Inviável para Araras. Fomos buscar soluções tecnologicamente eficientes e financeiramente sustentáveis para os cofres públicos”, explicou.

Foi nessa época que o engenheiro Emerson Marçal Júnior apresentou ao Saema uma tecnologia para construção de reatores UASB em fibra de vidro. “Encontramos uma solução ágil, prática, rápida, de baixo e investimento e que parasse o dano ambiental causado ao rio. Essa era nossa maior preocupação, estancar o dano ambiental”, afirmou.

O projeto pretendia manter, modernizando, o sistema adotado nos anos 1990. “Como a ETE possuía licença de operação, conseguimos aval da Cetesb para modernizá-la. Substituiríamos os reatores e reformaríamos as estruturas de bombas, tubulação, caixas de passagem e lagoas. Na prática, modernizaríamos o sistema original”, explicou Beloto, acrescentando “outo pronto positivo é que o sistema era modular. Conforme a cidade cresce aumentamos o número de reatores”.

A solução era referenciada por grandes empresas como a Nestlé, Petrobras, grupo Votorantin, Ultragaz e outras, que utilizavam o sistema.

Um novo projeto foi feito e seria necessária a instalação de 77 reatores ante três existentes. O projeto foi orçado, e em dezembro de 2016 a empresa Sanex Soluções Eirele Ltda venceu a concorrência pública para modernização da ETE. As obras custariam R$ 11.279.031,43.

Em 31 de dezembro de 2016, Brambilla deixa o cargo e Pedrinho assume. Projeto pronto, obra licitada e recursos do PAC garantido. “Fomos para Brasília para entender porque o Ministério das Cidades não liberava o começo das obras. Foi, então, que fomos informados que não existia nenhum novo projeto e que não sabiam de nada. Nisso, protocolamos o projeto dos 77 reatores para análise técnica”, afirmou Júnior Franco.

Em 6 de novembro de 2017, o Ministério das Cidades informou ao Saema que ”a forma do tratamento, composto por 77 reatores, é nova e o manual técnico do Ministério exige que seja apresentado uma estação existente que utilize a forma proposta e tenha, no mínimo, a metade da capacidade de tratamento, o que não ocorreu”.

Patinando, as obras da ETE não saem do papel e os projetos voltam a estaca zero. A proposta que embasou a reforma, iniciada em 2013 e paralisada pela Construtora Elevação em 2014, é desengavetada e atualizada. “No início de dezembro de 2017, enviamos a documentação técnica contendo nova proposta de melhorias da ETE e solicitamos a reprogramação contratual para posterior abertura de processo licitatório e contratação de empresa executora”, contou Júnior Franco.

Novo sistema

A escolha foi feita de acordo com o rio onde são destinados os efluentes tratados. “No nosso caso, o rio das Araras, é classe três e a legislação exige a remoção de nutrientes. Optamos pelo tratamento mais barato e acessível, que é o lodo aditivado com aeração prolongada e remoção desses nutrientes conforme exige a resolução 357 do Conama“, explicou Júnior Franco.

As obras serão feitas em duas etapas. A primeira prevê um investimento de R$ 22.578.851,11 e a segunda, R$ 8.725.644,46. O tratamento também será feito em duas fases. Na primeira, o efluente doméstico chega à estação de tratamento e passa por um gradeamento, peneiramento e desarenador onde são removidos os sólidos grosseiros e areia. Na segunda, acontece a remoção da matéria orgânica dissolvida e da matéria orgânica em suspensão remanescente. A essência desta remoção é a inclusão de uma etapa biológica, onde o material orgânico é colocado em contato com microrganismos, em condições ambientais favoráveis, de maneira que seja utilizado por eles como alimento.

Enquanto os órgãos não dão aval ao projeto e as obras não começam, 100% do esgoto de Araras é coletado e afastado até as ruínas da ETE. Os efluentes são despejados, sem tratamento, no Rio das Araras, um dos principais afluentes do Rio Mogi-Guaçu.